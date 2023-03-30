中職／蘇智傑傷癒滿血回歸 熱身賽狀態絕佳無畏學弟挑戰

中職統一獅隊外野手蘇智傑去年因自打球造成右膝髕骨骨裂，一軍出賽僅15場，是他休息最久的一次傷勢，經完整休養目前已滿血回歸，熱身賽打擊率3成46，不擔心學弟們的挑戰。

蘇智傑去年4月就因自打球造成右膝髕骨骨裂，進入傷兵名單，雖然一度在下半季回歸一軍，卻又因跑壘造成腳部不適脫離戰線，經檢查才發現膝蓋骨裂再度復發，也讓蘇智傑決定完全關機好好休息。

獅隊今天發布新聞稿透露蘇智傑近況，指出2021年球季蘇智傑出賽105場，僅繳出8支全壘打，是職棒生涯中最少的一年，去年春訓他狀況正好，很有信心能打出好成績，卻因受傷全部重新來過。

蘇智傑表示：「這個傷勢應該說是讓自己停最久的一次。」不過經過這次，讓他學到更多保養和訓練的方式，修養這段期間，他特別買書開始研究如何強膝、喚醒肌肉，預防再度受傷。

除日常復健與訓練，蘇智傑在養傷期間也透過原住民的傳統秘方「田雞湯」補身體。獅隊之前去花蓮比賽時，蘇智傑的媽媽就曾煮過田雞湯給全隊。這次蘇智傑碰上骨裂，台東家人也寄了很多「骨折聖品」，他笑說，受傷期間吃了很多，直呼家人不要再寄了。

蘇智傑目前的傷勢已經百分之百恢復，官辦熱身賽繳出打擊率3成46成績，雖全壘打尚未出爐，但昨日賽事上壘率百分百，狀況漸入佳境。

對於外野學弟的挑戰，蘇智傑表示：「其實大家都很強，在場上就是要競爭，沒有在分學長還是學弟，要想辦法留在場上，就要更投入在訓練以及比賽當中。」

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