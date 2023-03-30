中職／田雞湯補一下 蘇智傑期待滿血回歸

統一獅隊當家外野手蘇智傑，去年兩度受傷，幾乎整季沒出賽，也因傷勢更認識自己身體，加上蘇媽媽牌田雞湯補一下，今年球季期待滿血回歸。

蘇智傑去年季初因自打球造成右膝髕骨骨裂，雖然一度在下半季回歸一軍，卻又因跑壘導致膝蓋骨裂復發，只能完全關機好好休息，2022年球季僅在一軍出賽15場、打擊率1成84，都是進職棒以來最低。

「其實我從前年休季就非常投入在訓練，希望可以把狀況調回來。」蘇智傑說。2021球季蘇智傑出賽108場，僅繳出8支全壘打，是職棒生涯中最少的一年，原本期待在去年重新出發，春訓狀況也好，很有信心能打出好成績，結果因為受傷，全部重新來過。

「這個傷勢應該說讓自己停最久的一次，不能說最嚴重，因為之前陸陸續續都有過一些傷，但從沒有像這次那麼久，好了然後又停。」蘇智傑表示。經過這次的傷勢，蘇智傑也學到更多保養和訓練的方式，發現膝蓋受傷不單只是加強膝蓋，修養這段期間，蘇智傑特別買書開始研究如何強膝、喚醒肌肉，預防再度受傷。

除了日常的復健與訓練，蘇智傑在養傷期間也沒錯過原住民的傳統秘方「田雞湯」。2018年球隊去花蓮比賽時，蘇媽媽就曾煮給全隊品嘗。這次骨裂，台東的家人也寄了很多「骨折聖品」，不僅讓蘇智傑一雙兒女加入分享田雞湯行列，蘇智傑也直呼：「好了！不要再寄了！已經吃很多了。」

傷勢已經百分之百恢復，蘇智傑官辦熱身賽繳出打擊率3成46佳績，雖全壘打尚未出爐，但昨日賽事上壘率百分百，狀況漸入佳境。對於外野學弟的挑戰，蘇智傑則表示：「其實大家都很強，在場上就是要競爭，沒有在分學長還是學弟，要想辦法留在場上，就要更投入在訓練以及比賽當中。」

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