中職／沒電視看了…二軍全網路轉播 每周2場

2023中華職棒二軍例行賽將於4月4日開打，台鋼雄鷹隊的加入讓今年將迎來六隊競技，不過電視上看不到，今年採取全網路直播，可在CPBL TV、中職YouTube頻道等方式觀看，每周兩場，由創也影音傳播負責拍攝製作。

中華職棒今天公布，為推廣二軍賽事觀看普及化，今年首度推出全網路轉播，ETtoday新加入轉播行列，球迷朋友可以透過Hami-CPBLTV館、中華職棒Youtube頻道、ETtoday Youtube頻道收看二軍賽事。

今年二軍賽事固定在每周四、五各轉播一場次，之外，因4月4日台鋼雄鷹隊將迎來二軍例行賽隊史首戰，聯盟特別加開當日比賽的直播，讓球迷可以透過線上一睹雄鷹們的首場賽事。

中華職棒二軍例行賽開幕日兩地開打，由中信兄弟二軍與富邦悍將二軍在嘉義市立棒球場交手，另一地則由台鋼雄鷹二軍在斗六棒球場對上味全龍二軍 ，全季總計240場，各隊主客場各40場，開賽時間為下午2點，9月19日起提前為下午1點。

二軍比賽場地主要集中於6座棒球場，包含斗六棒球場、嘉義市棒球場、嘉義縣棒球場、台南棒球場、澄清湖棒球場及中信園區棒球場，球迷朋友可以到球場免費觀看比賽，也可透過轉播收看精采的二軍賽事，齊心為二軍奮戰的選手們加油。

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