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中職／悍將團隊薪資下修 「范曾申戴」獲複數約肯定

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

趕在新球季開打前，富邦悍將今公布球隊談薪結果，與范國宸曾峻岳申皓瑋及戴培峰四人簽下複數年約，全隊以范國宸月薪增加14萬元最多、漲幅則以去年加盟的賴智垣107%最高。

悍將球團指出，扣除尚未議約完成的陳仕朋外，有半數表現優異的本土選手獲得加薪肯定；另由於去年陣中部分球員離隊，本年度整體團隊薪資較去年些微下修。

今年接任隊長的范國宸，去年球季出賽114場為全中職最多，季末獲得最佳十人與金手套的雙料殊榮，與球隊簽下月薪34、38萬元的二年複數年約，本季月薪從20萬增至34萬元為全隊加薪金頟最多。

在2020年原與球團簽下2.5年、月薪7萬元合約加盟的曾峻岳，去年初獲得提前換約增至月薪15萬元後，今再獲13萬元的加薪肯定，與球隊簽下月薪28、32萬元的複數年約，加薪幅度已逾四倍。

申皓瑋新球季月薪增加6萬元，與球團簽定月薪25、30萬元的複數年約；去年蹲捕出賽達100場的戴培峰，在引導投手與個人表現的進步同樣有目共睹，月薪從10.5萬倍增至20萬元，並與球隊簽下月薪20、25萬元的複數年約。

去年加盟悍將並繳出17次中繼成功優異成績的賴智垣，新球季月薪從7萬增至14.5萬元，漲幅107％為全隊最高；投手王尉永加薪6萬，新球季月薪29萬元；副隊長歐書誠加薪5萬，2023年月薪17萬元；李子強加薪3萬，今年月薪10萬元；藍愷青、陳冠勳加薪2萬，本季月薪分別為14.5萬及9萬元。

同樣在去年加入悍將並且表現維持高峰的王勝偉，今年球季也獲得加薪肯定，再與球團簽下合約總值約350萬的一年合約。

其餘野手部分，王正棠加薪5.5萬，新球季月薪23萬元；辛元旭加薪4萬，今年球季月薪16萬元；林澤彬加薪2萬，新球季月薪9萬元；王詩聰與張冠廷各獲得1.5萬及1萬的加薪，新球季月薪為9.5萬與10萬元；葉竹軒與于森旭獲得微幅加薪，新球季月薪分別為12.7萬與12.5萬元。

另外，李宗賢從20萬調至16.5萬元，外加激勵獎金。高國麟從36萬調至31萬元，張進德從43萬調至37萬元，林哲瑄從53調至46萬元。江國豪減薪5千，今年球季月薪14.5萬元；郭俊麟、吳世豪減薪3萬，新球季月薪為32萬與9.5萬元。

富邦悍將隊公布談薪結果。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊公布談薪結果。圖／富邦悍將隊提供

范國宸 曾峻岳 申皓瑋

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