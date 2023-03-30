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日職／王柏融首打席遭觸身球 連兩場交白券打擊率降至.154
旅日「大王」王柏融本季二軍出發，在今日對上橫濱DeNA的比賽中，第一打席遭到觸身球砸中左手腕，下場治療後，重新回到球場上。
今日王柏融先發第六棒鎮守左外野，2局上第一個打席兩好兩壞的情況下，投手東克樹投出135公里內角球，直接砸到王柏融的左手腕，砸到後防護員立刻前去查看，後來下場接受治療，最後還是有回到場上。最終火腿以3：7落敗，王柏融兩打數無安打，有一得分。
王柏融連今日比賽二軍出賽6場，13個打數中敲出2支安打，2發都是全壘打，目前打擊率1成54，有4次三振，6個四死球。
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