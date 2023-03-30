日職／吳念庭開季不在一軍 宋家豪成台將唯一

日本職棒2023球季即將開打，今天開幕戰獨秀讓給開箱新主場的火腿隊迎戰樂天隊，明天換另外10隊接力，12支球團也公布開季一軍名單，西武隊吳念庭從二軍出發，樂天隊宋家豪成為今年一軍唯一台將代表。

今年共有5名台灣球員在日職征戰，宋家豪進入樂天隊開季30人名單中，另外西武隊張奕、火腿隊王柏融及樂天隊王彥程春訓都未跟隨一軍，後兩人更是育成身分，未進入名單不讓人意外。

比較意外的是吳念庭，過去兩年他都是西武一軍戰力成員，不過今年春訓熱身賽調整狀況不佳，5場出賽共9打數未敲安，有2次三振另有1次四壞保送，今年開季未進入一軍名單，先到二軍調整。

宋家豪被列入樂天開季一軍名單，成為本季唯一開季日職一軍的台將，今年熱身賽出賽2場，2局被敲1安無失分，另有1次三振，最快今天對火腿隊之戰就有機會看到他登板投球。

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