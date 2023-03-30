中職／百萬象迷集結！MOD開闢中信兄弟專區 限時免費看
中華職棒34年球季即將開打，由4月1日在台中洲際棒球場的中信兄弟隊與樂天桃猿隊之戰揭開序幕，中信兄弟球團今天也揭曉主場賽事轉播資訊，除了原有的緯來電視網、Twitch官方頻道外，今年MOD更開闢「中信兄弟」專區。
中信兄弟今天公布的新賽季主場賽事轉播平台中，有線電視由緯來電視網負責，網路平台方面，Twitch有「中信兄弟官方頻道」，也可透過CPBL TV觀看兄弟賽事。
為回饋廣大棒球迷客戶，中華電信MOD特開闢「中信兄弟」專區，將於4月1日上架，凡MOD客戶皆可享有「上半季」限時免費收視服務，只要透過MOD路徑「首頁(第二列)>中信兄弟」或快速鍵990，即可找到中信兄弟主場賽事直播。
兄弟球團表示，歡迎球迷朋友前來最漂亮、最舒適的洲際球場享受球賽～，沒辦法來現場的話，也可以鎖定轉播平台為猛象軍團加油。
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