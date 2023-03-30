中職／預售超過1.6萬張！經典賽效應兄弟開幕周內野已售罄

中華職棒開季倒數，4月1、2日開幕週上季總冠軍中信兄弟，將在主場洲際迎戰樂天桃猿及味全龍，兩場比賽內野的門票都已售罄，只剩下外野可以選購。

中信兄弟例行賽於3月22日全面開放購買，開賣後4月1日內野下層只花一天時間就完售，現在開幕週兩場則都已經完售。根據中信兄弟球團統計，兩天的票房都已銷售超過1萬6000張。

中信兄弟主場開幕週將會有「最強三連霸黃潮」＆「Forever 23」主題日，內野票進場皆有贈品。在4月2日的「Forever 23」則是會引退過去球星、現任農場主管「恰恰」彭政閔的背號。

過去中職開幕戰紀錄是2016年在桃園棒球場的1萬9393人，當時對戰組合也是中信兄弟和樂天桃猿。若洲際球場延續經典賽滿場人氣，將能寫下新的紀錄。

udn討論區