中職／林子崴先發5局好投 龍獅熱身賽握手言和

中央社／ 台北29日電
林子崴。圖／統一獅隊提供
林子崴。圖／統一獅隊提供

中職官辦熱身賽統一獅隊今天與味全龍隊交手攻勢集中在前半段，獅隊先發投手林子崴投5局失掉1分、狀況不錯，團隊雖敲出12支安打，但沒能多添分數，兩隊1比1握手言和。

中華職棒官辦熱身賽最後一天賽程，統一獅隊在斗六棒球場與味全龍隊交手，獅隊1局上有攻勢，1人出局後林靖凱、陳傑憲接連敲出安打，胡金龍選到四壞保送攻佔滿壘，蘇智傑再選到四壞保送、擠回1分。

龍隊前2局沒有拿下分數，3局下林辰勳選到四壞保送、盜上二壘，靠著暴投站上三壘，1人出局後郭天信適時安打送回追平分，但攻勢沒有延續。

獅隊今天由投手林子崴先發，總計用76球投5局，僅被敲出2支安打，投出3次三振、3次保送，失掉1分責失分，表現不差、無關勝敗。

味全龍隊今天先發投手為洋投伍鐸，總計用82球投4.2局，被敲出5支安打，投出3次保送、1次三振，失掉1分責失分，也是無關勝敗。

獅隊、龍隊握手言和，獅隊官辦熱身賽戰績4勝5敗1和，龍隊戰績5勝4敗1和，龍隊本季一軍例行賽首戰將於4月2日在洲際棒球場與中信兄弟交手，主場開幕戰4月7日在天母對手同樣是兄弟，獅隊本季首戰就是主場開幕戰，將於4月3日在台南棒球場迎戰兄弟隊。

味全龍 棒球 統一獅

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