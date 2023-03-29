中職／擒首勝！台鋼雄鷹破蛋而出 兄弟3度滿壘殘當苦主

趕在中職官辦熱身賽最後一場，台鋼雄鷹隊壓線拿下創隊首勝，對手還是要挑戰三連霸的中信兄弟，由葉保弟開轟帶動攻勢，在主場澄清湖棒球場以5：4收下勝利，將勝場數字由0變1，兄弟則是帶著熱身賽三連敗要迎接新賽季。

台鋼雄鷹隊從去年成立後開始招兵買將，今年球季要從二軍出發，官辦熱身賽對手都是一軍等級，前9場比賽一勝難求，領隊劉東洋曾表示，與一軍陣容相碰遇到「震撼教育」，在球隊預料中。

不過今晚不一樣，台鋼面對0：2落後局面，4局上靠著葉保弟兩分砲追平比數；5局上又以1支安打、2次四壞保送，在1出局後形成滿壘，兄弟中繼投手李吳永勤暴投奉送超前分，紀慶然再補上適時安打，敲回2分打點，就此領先到底。

兄弟自己錯過止敗機會，從4局下開始，連續3局都出現滿壘攻勢，這3個半局卻是1分未得，得到4分是靠著2局下陳子豪、陳文杰的「背靠背」陽春砲，還有7局下宋晟睿、8局下岳東華在三壘有人時的適時安打。

2020年味全龍隊剛加入中職時，在熱身賽也是前11戰1和10敗，到最後一戰才擊敗樂天桃猿隊、拿下首勝，今年台鋼首勝入袋軌跡相同。

中職官辦熱身賽今天結束，嘉義市棒球場由富邦悍將隊以5：1擊敗樂天桃猿隊，8勝2敗第一收尾；斗六棒球場的統一獅與味全龍隊則以1：1握手言和。 台鋼雄鷹隊葉保弟。圖／台鋼雄鷹隊提供 台鋼雄鷹隊總教練洪一中。圖／台鋼雄鷹隊提供

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