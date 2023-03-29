中職／悍將熱身賽8成勝率登頂 整季宇宙邦準備出發

迎接4月1日開打的中職賽季，「整季宇宙邦」準備好了。富邦悍將隊今晚靠著高國輝、王正棠兩轟，加上江少慶4局無失分好投，以5：1擊敗樂天桃猿隊，官辦熱身賽戰績8勝2敗坐收，以8成勝率確保排名第一。

悍將今晚在嘉義市立棒球場面對猿隊，1局上高國輝2分砲炸裂，為悍將先馳得點，5局上則是王正棠的陽春砲帶動單局2分攻勢，6局上趁著猿隊失誤，林哲瑄的二壘安打敲回1分打點。

江少慶今天雖然開賽被連敲2安，眼見「首局症」又要找上門，但是用雙殺化解攻勢，最終投完4局僅再被敲2支零星安打，只投了49球就退場休息，用球數精簡，有2次三振、沒有保送；熱身賽總計8局丟掉4分（3分責失），防禦率3.38。

接手的陳仕朋投到7局下才出現危機，被敲安加上失誤，讓對手無人出局攻占一、二壘，接著猿隊靠著推進、陳俊秀代打敲安，才打破鴨蛋。

陳仕朋最終投完3局被敲4支安打，丟掉1分非責失，官辦熱身賽投了6局，防禦率仍是0；郭俊麟收尾最後2局，雖然9局上因為1支安打、2次保送出現滿壘危機，但有驚無險，沒掉分守住勝利，防禦率也是0。

悍將隊長范國宸在開季活動喊出「整季宇宙邦」的目標，熱身賽富邦也展現出贏球本色，8勝2敗的戰績，無論第二名中信兄弟今晚輸贏，都確定由悍將取得熱身賽第一。

富邦悍將隊2020年曾在熱身賽以7勝3敗2和登頂，不過該年例行賽是以54勝65敗1和的成績位居四隊最末；熱身賽戰績參考即可，2021年中信兄弟熱身賽戰績墊底，但卻在例行賽以66勝49敗5和拿下年度第一，也奪得總冠軍。 富邦悍將隊高國輝在熱身賽開轟。圖／富邦悍將隊提供

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