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棒球／全國社區棒球賽6月開打 郭泓志「人夫」視角支持

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
112年全國社區學生棒球大賽，將自3月30日開始報名。圖／台灣世界少棒聯盟提供
112年全國社區學生棒球大賽，將自3月30日開始報名。圖／台灣世界少棒聯盟提供

第二屆「全國社區學生棒球大賽」明天開放報名，去年吸引89支球隊參賽，今年增加3個組別，也納入女子組，台灣世界少棒聯盟理事長黃英華喊出隊伍數「倍增」的目標，期待延續經典賽熱潮，讓家長、小朋友都能同享棒球樂趣。

為促進社區棒球休閒運動風氣，提昇社區學生棒球技術水準，由教育部體育署指導，台灣世界少棒聯盟主辦，在民國111年推動了第一屆「全國社區學生棒球大賽」，打造社區孩子們的專屬夢想舞台。

今日賽事啟動記者會上，還邀請到前美國職棒大聯盟好手郭泓志，以及自社區棒球出身，被大聯盟奧克蘭運動家隊相中，即將赴美圓夢的新生代好手沙子宸，分享他們的棒球路，鼓勵小球員快樂打球，勇敢追逐自己的棒球夢。

郭泓志表示：「作為父親，我很支持社區棒球，因為可以陪伴孩子的成長過程。」不過他也透露，兒子目前才4歲，沒看過自己打球的畫面，所以對棒球興趣不深，反而喜歡踢足球，反而是女兒對棒球較有興趣。

今年除了原有的U10及U12組外，將增設女子組（U12及U15）及U15混合組，預計隊伍數將再次推升，黃英華表示，這項賽事不同之處是家長能夠參與，小朋友也不用承受太大壓力，今年希望隊伍倍數成長，有一天成為家長與小朋友的共享舞台。

現場同時邀請去年度的U12及U10兩個組別前四強，包含台中健行小牛、三峽社區、熊快樂少棒、港湖NBA、中大紅襪、竹風少年等球隊出席記者會，分享去年比賽經驗，也提及觀看經典賽受到的激勵，大家都期許希望今年能夠有好的表現。

今年比賽將在6月3、4、10、11、18日連續三個周末，於全國各地進行預賽，挑選出各組晉級隊伍；7月8日在台、中市進行全國賽開幕典禮、園遊會及趣味競賽，接著7月9、15、16日進行全國賽，決定各組冠軍。

112年全國社區學生棒球大賽報名作業，將自明天（3月30日）至4月14日開放報名，請有興趣的球隊，到主辦單位—台灣世界少棒聯盟的官方網站查詢，網址是：https://www.tllb.org.tw/。

棒球 大聯盟 郭泓志

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