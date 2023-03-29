中職／盧孟揚、宋嘉翔冒出頭 等著破開幕戰3大紀錄

中華職棒34年新球季即將開打，4月1日在台中洲際棒球場舉行開幕戰，中信兄弟與樂天桃猿隊年輕新血冒出，宋嘉翔、盧孟揚只要出賽，就能寫下新紀錄。

兄弟18歲投手盧孟揚的強心臟獲得總教練林威助青睞，春訓開始受到重用，官辦熱身賽也都表現亮眼，有望開季就放在一軍名單。

中職開幕戰最年輕出賽投手是兄弟隊潘韋辰，2016年登板以19歲又153天之齡締造紀錄；盧孟揚到4月1日時，年紀將是18歲又317天，站上投手丘的一刻就能改寫歷史。

猿隊隊捕手宋嘉翔同樣18歲，在今年春訓、熱身賽都獲得重用，頻頻先發蹲補，若能在開幕戰排上先發，將以18歲253天之齡，一口氣打破兩項紀錄，原紀錄保持人也都是同隊學長。

中職開幕戰最年輕出賽球員紀錄是2016年Lamigo桃猿隊（樂天前身）林承飛，當時年紀為18歲又346天；開幕戰最年輕先發野手和球員，都是Lamigo桃猿隊的廖健富，2018年開幕戰先發時，年紀為19歲又177天。 樂天桃猿隊宋嘉翔。圖／樂天桃猿隊提供

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