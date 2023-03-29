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中職／中信兄弟歷史數據占優勢 開幕戰拚史上最高票房

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊迎接開幕戰，台中洲際棒球場有機會吸引滿場球迷。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊迎接開幕戰，台中洲際棒球場有機會吸引滿場球迷。記者黃仲裕／攝影

中華職棒34年新球季將在4月1日開打，開幕戰重演去年冠軍戰戲碼，由衛冕軍中信兄弟在洲際主場對上樂天桃猿隊，票房熱銷中，有望挑戰史上首次2萬人滿場紀錄，攤開歷史紀錄，兄弟隊史開幕戰11勝5敗占優勢。

兄弟去年完成二連霸壯舉，今年年度口號「黃潮」要挑戰建立王朝，開幕戰將是第一步，這是兄弟隊史第19次參與聯盟開幕戰，過去18次扣掉2020年、2022年兩場延賽，成績是11勝5敗。

樂天桃猿隊去年在總冠軍賽鎩羽而歸，今年喊出「全猿準備Ready」口號，誓言再起，這是他們第9次參與開幕戰，扣掉2020年延賽，成績是4勝3敗。

兩隊在開幕戰正面交鋒過4次，同樣扣掉2020年延賽，由兄弟以2勝1敗占優，2015、2016都是兄弟帶走勝利，不過最近一次2018年則是猿隊奪勝。

兄弟球團近期公布開幕戰預售票票房已經超過1萬5千張，而過去中職開幕戰最多觀眾人數是2016年同樣組合，在桃園球場吸引1萬9393人進場，今年若能拚到洲際滿場，就可寫下新紀錄。

樂天桃猿 中職 中信兄弟

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