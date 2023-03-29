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MLB／沒好球打…大谷翔平連13戰敲安中斷 打擊率破4成

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

天使隊今天在熱身賽最後一戰以13：5暴打同城的道奇隊，大谷翔平沒參與到太多，唯2打席都是四壞保送，中斷春訓加經典賽的個人連13戰安打，不過依然以超過4成的打擊率迎接新球季到來。

大谷翔平今天擔任天使隊先發第三棒、指定打擊，1局上在2出局後選到保送，並靠著瑞登（Anthony Rendon）的二壘打跑回追平分；3局下1出局後，大谷翔平又選到保送，此時天使更換代跑，大谷收工下班，天使該局靠著瑞福洛（Hunter Renfroe）、瑞吉福（Luis Rengifo）兩發全壘打，取得5：3領先。

天使隊在4局上開始大幅更替野手，先發9人都下班，5局上雖然一度被追平，但靠著5局下3分、7局下4分大局，奠定勝利。

大谷翔平在大聯盟熱身賽最終戰留下2打席2保送的成績，官辦熱身賽是5場比賽敲出5支安打，打擊率4成55，不過根據日本媒體「體育報知」統計，加上經典賽熱身賽2場、正式賽7場，大谷翔平總計38打數敲出18支安打，打擊率4成74，有3轟、14分打點，而且扣掉今天的前13場比賽都有安打。

大谷翔平 天使

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