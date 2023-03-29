日職／曾征戰大聯盟 前央聯三冠王山口俊宣布退休

方於2020年登上MLB、前年回到日本職棒效力，曾成為投手三冠王的山口俊在日前宣布退役，結束16年職棒生涯。

山口俊於2005年被橫濱隊以第一指名選入，生涯初期大多以後援身分登場，2014年後逐漸轉往先發職務。2017年，山口俊披上巨人隊球衣，在經歷了糟糕的第一年後，他步入正軌並在2019年大爆發，以15勝4敗、防禦率2.91以及188次三振，拿下勝投、勝率、三振三冠王。

繳出如此成績後，山口俊隨即赴美發展，以兩年635萬美元加入藍鳥隊。不過，山口俊並未將在日本的好成績帶至MLB，僅於2020年繳出2勝4敗、防禦率8.06成績，隔年便鳳還巢回到巨人。然而，山口俊並未在日本東山再起，今年只出賽一場比賽，最終被巨人放入戰力外名單。

根據《體育報知》，山口俊被釋出後並沒有獲得職棒球團青睞，僅在本月獲得九州獨立聯盟球隊邀請，讓他最終選擇退役，「事實上，我的肩膀狀況並沒有自己想像中那麼好，在1月底從鳥取回到東京後，我就已經有點疲倦了。」

儘管決定脫下球衣，這名35歲老將卻未留下眼淚，而是開著玩笑表示，六歲兒子將在29日迎來畢業典禮，自己的職棒生涯也在同時迎來結束。

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