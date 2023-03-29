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中職／最「轟狂」紀錄受矚目 林智勝300發全壘差一步

中央社／ 中央社
味全龍林智勝。圖／聯合報系資料照
味全龍林智勝。圖／聯合報系資料照

中職34年即將開打，今年最「轟狂」的紀錄莫過於味全龍隊資深重砲林智勝，距生涯300轟只剩最後一步，從4月2日龍隊首場賽事開始，他的每一場出賽都有機會「達陣」。

41歲的林智勝在去年球季共敲出10發全壘打，生涯累積299轟，只差1支全壘打，就能締造中職史無前例的300轟里程碑。

林智勝本季獲得2年複數年合約，雖與300轟門檻只差最後一步，不過他沒打算故步自封，希望今年球季打完，生涯累積全壘打數可上看310轟，意味給自己的目標就是超越去年的10支全壘打。

從2004年開始打職棒的林智勝，球員生涯已要邁入第20年，除了生涯累積全壘打數，也有不少數據名列聯盟前茅，包括打點為1197，僅次於張泰山的1338。

今年新球季，林智勝只要再送回3分打點，就能成為生涯1200打點俱樂部的新會員；另外，他生涯累積安打數來到1783支，也是差一點就能達成1800安。

統一獅隊陣中有不少資深球員，本季轉戰統一獅隊的37歲老將林益全，目前生涯安打數1892支，以他往年的安打輸出來看，有機會達成中職史上第3名2000安達成者（前2人為張泰山、彭政閔）；由於他全壘打數已經累積205轟，林益全本季也有望成為繼張泰山後，坐擁2000安、200轟的第2人。

中職目前安打排行在林益全之後的是44歲隊友高國慶，目前累積1844安，本季可望挑戰生涯1900安。另外，中信兄弟陣中的41歲球員周思齊，目前生涯累積1739安、143轟、95次盜壘，今年也有機會一口氣達成1800安、150轟、百盜壘。樂天桃猿林泓育則是只差3支安打就1600安，再4轟就生涯200轟，成為史上第4個200轟達成者。

投手部分，獅隊41歲投手潘威倫已經是中職勝投王，現在只要每拿一勝都是新紀錄，目前已經累積148勝，本季可望達150勝里程碑。獅隊的終結者陳韻文雖然僅27歲，現在已有128次救援成功，排名史上第2，僅次於自家總教練林岳平1次，本季陳韻文可望成為新一代救援王。

中職 林智勝

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