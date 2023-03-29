棒球／中華隊失守世界第2遭美墨超越 日本坐穩一哥寶座

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
國際棒壘球總會公布最新世界排名，台灣下滑至第4。圖／取自國際棒壘球總會官網
國際棒壘球總會公布最新世界排名，台灣下滑至第4。圖／取自國際棒壘球總會官網

世界棒球經典賽落幕，國際棒壘球總會（WBSC）今天公布最新棒球世界排名，台灣下滑2位，從世界第2降到第4，遭美國、墨西哥超越，日本則是藉由經典賽冠軍鞏固龍頭寶座。

世界排名採計過去4年國際賽成績，包括U系列世界盃、世界12強棒球賽、經典賽以及洲際賽事、友誼賽，而經典賽給予參賽隊伍242分起跳，冠軍積分為1150分，接著是亞軍953分、另外兩支四強球隊905分。

加入經典賽積分後，日本以5323分鞏固世界第一的位置，美國則是4402分、上升一位至世界第2，墨西哥上升2位到第3，積分為4130分。

台灣從第2跌落第4，積分為4061分，接著是第5南韓4049分、第6委內瑞拉3534分、第7古巴3151分、第8荷蘭3089分、第9澳洲2600分、第10多明尼加2415分。

波多黎各2230分排名第11，從A組出線的義大利最終在經典賽名列第8，世界排名也獲得大進補，以2017分排名第12、上升4位，若能在年底守住排名，將取得明年12強賽參賽門票。

經典賽 棒球

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