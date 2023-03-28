中職／台鋼雄鷹不敵獅隊 29日拚官辦熱身賽勝場開張

中職台鋼雄鷹隊今天與統一獅隊交手，團隊敲出14支安打比獅隊多，孫易伸單場3安2打點、手感不錯，但終場仍以5比6吞敗，明天官辦熱身賽最後一戰與中信兄弟交手、全力搶勝。

中華職棒新軍台鋼雄鷹今天官辦熱身賽在澄清湖棒球場迎戰統一獅隊，兩隊攻勢往來，獅隊1局上靠著唐肇廷安打、犧牲觸擊推進、陳傑憲適時安打先馳得點，2局上林子豪開轟、陽春砲幫助球隊取得2比0領先。

台鋼雄鷹2局下靠著保送、盜壘、內野安打先追回1分，獅隊5局上靠著陳重廷適時二壘打再拿2分，5局下台鋼雄鷹黃劼希率先敲出安打，2人出局後洪瑋漢二壘打先追1分，孫易伸再敲出安打再添1分。

獅隊6局上陳重羽安打送回第5分，台鋼雄鷹6局下靠著接連安打、高飛犧牲打也拿1分，7局上台鋼雄鷹守備有狀況，單局出現2次守備失誤再失1分，7局下孫易伸適時安打送回球隊第5分，但攻勢沒有延續。

台鋼雄鷹目前官辦熱身賽9戰打完吞下9連敗，但有2場比賽都是1分差輸球，展現緊咬不放的韌性，明天官辦熱身賽最後一戰與中信兄弟隊交手，力拚勝場開張。

獅隊今天由洋投克維斯先發，總計用79球投4.1局，被敲出5支安打，投出7次三振、1次保送，失掉2分責失分、拿下勝投。

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