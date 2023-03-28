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中職／滿壘計反射兄弟 悍將熱身賽勝率7成8登頂龍頭

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投艾普勒。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投艾普勒。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將、中信兄弟隊今天上演投手戰，悍將洋投艾普勒先發5局僅被敲1安打、無失分，後續4任後援投手也都成功把關1分領先，悍將終場以1：0擊敗兄弟，在官辦熱身賽以7勝2敗、勝率7成78超越兄弟的6勝2敗、勝率7成5，悍將躍居第一。

兄弟由左投象魔力先發4局、失1分（無責失），失分出現在第4局，高國輝先敲二壘打，姚冠瑋連續2打席都造成游擊手江坤宇的失誤，形成一、三壘有人，辛元旭的滾地球送回1分，也是兩軍此役僅有的分數進帳。

兄弟全場僅2安打，受制於悍將投手封鎖，艾普勒的5局好投之後，吳世豪、歐書誠皆中繼1局無失分；最大危機在曾峻岳負責的第8局出現，一出局後先被岳東華敲出安打，再連續保送福來喜、周思齊，面臨滿壘危機，連續K掉李聖裕、曾頌恩，守住1：0領先。

富藍戈9局登板以保送開局，犧牲觸擊推進二壘後，陳文杰10球的纏鬥最終以三壘方向飛球出局作收，再面對詹子賢飆出再見三振。

斗六球場之戰，味全龍隊一度以5：0領先，面臨樂天桃猿隊以全壘打強勢追分，宋嘉翔兩分砲、朱育賢三分砲相繼炸裂，龍隊終場仍以6：5險勝。

樂天桃猿 曾峻岳

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