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中職／宋嘉翔炸裂兩分砲 18歲開轟熱身賽史上第一人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊宋嘉翔。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊宋嘉翔。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊去年第一指名選進的捕手宋嘉翔，強勢叩關開季名單，今天面對味全龍隊洋投布里悍炸裂兩分砲，以18歲又249天改寫官辦熱身賽最年輕開轟紀錄。

猿龍之戰今天在斗六球場開打，先發投手分別由陳鴻文、布里悍擔綱，猿隊在第2局內野發生2次失誤釀禍，龍隊的3支安打串出4分大局，率先取得5：0領先。

猿隊前4局對布里悍一籌莫展，第5局梁家榮先選到保送，宋嘉翔補上兩分砲，終於為猿隊開張分數。

中職官辦熱身賽有紀錄可考以來，無人在18歲之年開轟過，5人在19歲時開砲，依序是2008年中華隊林哲瑄、2015年中信兄弟隊陳子豪、2018年Lamigo桃猿隊廖健富、2020年味全龍隊劉基鴻，以及今年的台鋼雄鷹隊曾子祐，最年輕紀錄為劉基鴻的19歲又133天，今天宋嘉翔以18歲又249天改寫。

布里悍 劉基鴻 味全龍

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