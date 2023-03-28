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中職／戴培峰揮棒後傷退 初步評估右手挫傷

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊捕手戴培峰第2局傷退。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊捕手戴培峰第2局傷退。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在官辦熱身賽傳傷兵，捕手戴培峰在揮棒後傷退，球團更新傷情，初步評估為右手挫傷。

悍將今天在嘉義市棒球場出戰中信兄弟隊，戴培峰擔任先發捕手、第6棒，2局下的打席在揮棒後感覺不適，悍將當下換上姚冠瑋接替完成打席。

悍將防護團隊表示，目前初步評估是右手挫傷，將持續觀察後續狀況。

戴培峰為悍將去年主戰捕手，全季出賽103場、蹲捕100場，以2成54打擊率敲出75安、2轟，今年也入選經典賽培訓隊，為悍將倚重的戰力。

戴培峰 富邦悍將 中信兄弟

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