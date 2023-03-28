中職／戴培峰揮棒後傷退 初步評估右手挫傷
富邦悍將隊今天在官辦熱身賽傳傷兵，捕手戴培峰在揮棒後傷退，球團更新傷情，初步評估為右手挫傷。
悍將今天在嘉義市棒球場出戰中信兄弟隊，戴培峰擔任先發捕手、第6棒，2局下的打席在揮棒後感覺不適，悍將當下換上姚冠瑋接替完成打席。
悍將防護團隊表示，目前初步評估是右手挫傷，將持續觀察後續狀況。
戴培峰為悍將去年主戰捕手，全季出賽103場、蹲捕100場，以2成54打擊率敲出75安、2轟，今年也入選經典賽培訓隊，為悍將倚重的戰力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言