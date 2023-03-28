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中職／味全龍懂賣！「決戰北境」套票攻猿迷、邦迷客群

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊開發門票新賣法，今天公布「決戰北境」套票，將天母球場平日對戰富邦悍將、樂天桃猿隊的賽事包售。圖／味全龍隊提供
味全龍隊開發門票新賣法，今天公布「決戰北境」套票，將天母球場平日對戰富邦悍將、樂天桃猿隊的賽事包售。圖／味全龍隊提供

味全龍隊開發門票新賣法，今天公布「決戰北境」套票，將天母球場平日對戰富邦悍將樂天桃猿隊的賽事拆成兩組套票，與另外兩支大本營在北部的球隊決戰北方王者，形同專攻客隊球迷客群的套票賣法，玩出新創意。

龍隊的兩套「Battle of North」套票，天母平日與猿隊的8場比賽，共售2400元，面對悍將則是9場，共售2700元，將於味全龍售票網3月29日中午12點啟售，至4月14日截止。

龍隊公布的售票訊息指出，「競爭激烈的新球季即將開打，與龍隊主場同樣位於北部的兩支勁旅、更是不容小覷的強敵。」邀請球迷加入決戰北方的行列。

天母本季平日賽事不再提早於晚上6點開打，改到與其他球場一樣的6點半，同樣適用「10點條款」，而首場在天母面對悍將的比賽為4月19日，首場對戰猿隊則為4月30日、但為周日，首場適用套票的平日賽事為5月10日。

味全龍 樂天桃猿 富邦悍將

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