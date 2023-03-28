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中職／悍將年度形象影片湛藍出擊 要成新北的驕傲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊今天公布2023球季年度形象影片。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天公布2023球季年度形象影片。圖／富邦悍將隊提供

中職新球季開打在即，富邦悍將隊今天公布年度形象影片，將年度口號「ALL BLUE湛藍出擊」化作實際目標，為了持續向前邁進，在場上滴落的每一滴汗水都是養分，由新任隊長范國宸帶著堅定眼神，融合全隊的目標匯聚成藍色電流，一棒擊沉所有質疑。

年度形象影片分別在新莊球場及新設立的稻江基地兩地取景拍攝，紀錄球員春訓期間的辛勤訓練過程。

影片中紀錄團隊勤奮不懈日夜進行紮實訓練，要用團結的藍色力量向前邁進，選手眼神裡的堅定，是來自對勝利的渴望執著，誓言要在今年球季刮起屬於悍將的藍色旋風。

影片也融入新北在地意象，藍色電流從新莊棒球場出發，串聯到新莊主題捷運車站、新北環狀線、新莊文昌陸橋、新莊廟街、新月橋等景點，要讓從新莊到新北的球迷，共同為富邦悍將感到驕傲。

富邦悍將2023年度形象影片：

富邦悍將 中職 棒球

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