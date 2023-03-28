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中職／味全龍超工整打序表塞滿姓名欄 球評直呼：現代甲骨文

聯合新聞網／ 綜合報導
味全打序表。 截圖自劉芙豪FB粉絲專頁
味全打序表。 截圖自劉芙豪FB粉絲專頁

味全龍隊昨天（27日）在官辦熱身賽出戰樂天桃猿隊，球評「小破」劉芙豪賽前在臉書粉絲專頁貼出一張打擊順序表，圖中可見球員姓名欄位被工整字體填滿，其中第4棒「瑪仕革斯．俄霸律尼」8字也被完整塞入，讓劉芙豪直呼是「現代甲骨文」。

瑪仕革斯．俄霸律尼是魯凱族選手，由於他的名字相當長，隊友都戲稱他是「字母哥」。他先前的漢名叫做歐晉，曾在2009年威廉波特少棒打響名號，會改回原名是受戰友兼好友的宋文華建議，不過宋文華自己尚未改名。

除了瑪仕革斯．俄霸律尼外，味全陣中還有強打捕手吉力吉撈‧鞏冠，同樣「填好填滿」。這篇貼文也吸引許多球迷留言，「佩服」、「好工整啊」、「有藝術感」、「真的太厲害了」。

不過有專業網友指出這是工程字，「寫工程字出身的」、「這寫字的一定做過工程相關行業」，也有人開玩笑表示，「這是在惡搞裁判、紀錄組和主播嗎？」

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