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MLB／沒接到主審球就被趕？費城人捕手：首次驅逐竟這麼簡單

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
費城人捕手瑞爾穆托(左)只因漏接了主審給的球，就遭驅逐出場。 美聯社
費城人捕手瑞爾穆托(左)只因漏接了主審給的球，就遭驅逐出場。 美聯社

費城人今天在熱身賽以5：2擊敗藍鳥隊，捕手瑞爾穆托（J. T. Realmuto）只因漏接了主審給的球，就遭驅逐出場，生涯第一次收到出場罰單，違規事由令他哭笑不得，「這是我第一次被驅逐出場，竟然是以這麼簡單的方式。」

罕見場面發生在此役第4局，當時投手金布洛爾（Craig Kimbrel）才剛發生投球超時違規，瑞爾穆托的手套向後一擺，主審羅森伯格（Randy Rosenberg）正要遞出球時，瑞爾穆托收回了手套，這球因此掉到地上，羅森伯格當場大手一揮，被趕出場的瑞爾穆托一臉傻眼、不知道發生什麼事情。

瑞爾穆托出場後就去看了影片，了解事發經過，他納悶問：「他怎麼會預期我會知道他會在那時給球呢？我根本沒看他。」瑞爾穆托表示，他與羅森伯格素昧平生，過去並無恩怨，他也透露當下的對話，他告訴主審：「我以為你把球丟給投手了」，羅森伯格回應：「我才不信」。

羅森伯格隸屬3A，也會待命支援大聯盟賽事，今天賽後並未受訪，而是由此役擔任一壘審的組長伊索格納（Dan Iassogna）出面，他表示，「我無法從我站的位置告訴你們發生了什麼事，但我知道和投球計時器有關，我當時看到有人被趕，我知道一定是金布洛爾或瑞爾穆托。」

瑞爾穆托當下是否有不禮貌的言語導致遭到驅逐，伊索格納回應，「羅森伯格沒說他有說什麼，但也沒說他沒說什麼。」再被追問這張驅逐罰單是否給得太過草率？伊索格納說：「不會，我相信他一定是認為當時的狀況必須給予警告，所以才會有這樣的判決。」

瑞爾穆托 金布洛爾 費城人

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