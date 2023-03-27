中職／遭悍將3分雨射爆 兄弟吞熱身賽首敗

中信兄弟隊在官辦熱身賽締造破紀錄的6連勝，宇宙級好狀態在今天遭到富邦悍將隊擊墜，孔念恩敲出3分打點的逆轉二壘打，蔣智賢、范國宸都炸裂三分砲，悍將終場以10：3贏球，賞給兄弟在熱身賽的第1敗。

兄弟此役開賽先取得2：0領先，2分都與陳子豪有關，先是首局以高飛犧牲打建功，第3局在一、三壘有人時敲安再添分數。

兄弟洋投德保拉先發2局未被敲安、無失分退場，余謙接手後戰局開始扭轉，第4局因1安打、2保送形成滿壘，孔念恩掃出清壘二壘打、一棒將比分改寫為3：2。蔣智賢第5局敲出三分砲，擴大悍將的領先優勢，余謙最終中繼3局被敲5安打、狂瀉6分。

悍將先發投手江國豪繳出5局僅失2分的沉穩成績單，悍將打線也持續補刀，范國宸第7局從徐基麟手中敲出三分砲，引領4分大局。

澄清湖棒球場之戰，台鋼雄鷹隊雖一度靠曾子祐場地「助攻」跑出的場內滿貫砲追成4：4平手，但投手壓不住，第5局蘇智傑高飛犧牲打先送回超前分，第7局胡金龍三分砲帶動5分大局，終場統一獅隊以10：4贏球，8連敗的雄鷹仍在尋求首勝。

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