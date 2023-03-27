快訊

狒狒屍體明送北市動物園檢驗 林務局：由農委會解剖釐死因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／遭悍將3分雨射爆 兄弟吞熱身賽首敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
蔣智賢敲出3分砲。圖／富邦悍將隊提供
蔣智賢敲出3分砲。圖／富邦悍將隊提供

中信兄弟隊在官辦熱身賽締造破紀錄的6連勝，宇宙級好狀態在今天遭到富邦悍將隊擊墜，孔念恩敲出3分打點的逆轉二壘打，蔣智賢、范國宸都炸裂三分砲，悍將終場以10：3贏球，賞給兄弟在熱身賽的第1敗。

兄弟此役開賽先取得2：0領先，2分都與陳子豪有關，先是首局以高飛犧牲打建功，第3局在一、三壘有人時敲安再添分數。

兄弟洋投德保拉先發2局未被敲安、無失分退場，余謙接手後戰局開始扭轉，第4局因1安打、2保送形成滿壘，孔念恩掃出清壘二壘打、一棒將比分改寫為3：2。蔣智賢第5局敲出三分砲，擴大悍將的領先優勢，余謙最終中繼3局被敲5安打、狂瀉6分。

悍將先發投手江國豪繳出5局僅失2分的沉穩成績單，悍將打線也持續補刀，范國宸第7局從徐基麟手中敲出三分砲，引領4分大局。

澄清湖棒球場之戰，台鋼雄鷹隊雖一度靠曾子祐場地「助攻」跑出的場內滿貫砲追成4：4平手，但投手壓不住，第5局蘇智傑高飛犧牲打先送回超前分，第7局胡金龍三分砲帶動5分大局，終場統一獅隊以10：4贏球，8連敗的雄鷹仍在尋求首勝。

蔣智賢 余謙

延伸閱讀

中職／球場「助攻」 曾子祐場內滿貫轟熱身賽史上首見

中職／范國宸喊「整季宇宙邦」 曾子祐介紹「雄鷹蛋」

中職／還以為他很內向…范國宸看到江坤宇的反差魅力

中職／羅力真的要回來！5月底返悍將參與主題日

相關新聞

中職／球場「助攻」 曾子祐場內滿貫轟熱身賽史上首見

台鋼雄鷹隊在官辦熱身賽的第一轟在3月23日由張肇元敲出，第2轟在今天出爐，狀元郎曾子祐靠澄清湖棒球場「助攻」，跑出一支場...

中職／遭悍將3分雨射爆 兄弟吞熱身賽首敗

中信兄弟隊在官辦熱身賽締造破紀錄的6連勝，宇宙級好狀態在今天遭到富邦悍將隊擊墜，孔念恩敲出3分打點的逆轉二壘打，蔣智賢、...

中職／訂立球場檢測標準 終止「疫情隔離遞補名單」

中華職棒今天召開領隊會議，除了討論是否改採單一賽季外，也訂立球場檢測準則，同時調整規定，終止配合COVID-19（201...

中職／採單一賽季6隊正向看待 有望1至3年內施行

中華職棒今天召開領隊會議，會長蔡其昌會後透露，中職球季討論改採單一賽季，站在為了棒球發展更好的立場，6隊球團都採正向態度...

中職／彭政閔23號引退商品上架 公仔神還原拎著球棒跑

「恰恰」彭政閔的23號背號，將於4月2日洲際棒球場正式引退，中信兄弟球團今天公布搖頭公仔販售資訊，還有限量的Q版樂高，限...

中信兄弟二連霸再前進總統府 賴清德喊話吳哲源應加薪

蔡英文總統今天與副總統賴清德接見2022年中職總冠軍中信兄弟隊，投手吳哲源成為正副總統兩人的話題，蔡英文說，吳哲源在世界...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦