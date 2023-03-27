中職／球場「助攻」 曾子祐場內滿貫轟熱身賽史上首見

台鋼雄鷹隊在官辦熱身賽的第一轟在3月23日由張肇元敲出，第2轟在今天出爐，狀元郎曾子祐靠澄清湖棒球場「助攻」，跑出一支場內全壘打，也是官辦熱身賽有紀錄可考以來第一支場內滿貫砲。

雄鷹今天在澄清湖棒球場與統一獅隊過招，雄鷹前2局都以失誤開局，最終釀成失血，首局陳傑憲的安打助獅隊先馳得點，胡金龍的游擊方向滾地球再添1分，第2局則是林岱安二壘打、林靖凱二壘打各帶1分打點。

雄鷹面臨0：4落後，獅隊洋投羅昂2局下在兩出局後連續被敲2安打，加上游擊手林靖凱的失誤形成滿壘，曾子祐在此時上場打擊，打穿左邊防線，蘇智傑接球時面臨不規則彈跳，讓這球漏到後面，蘇智傑只能窮於追球，而曾子祐這一棒不僅清壘，連自己都跑了4個壘包。

這球因不規則彈跳，並未記上蘇智傑的失誤，曾子祐靠場地「助攻」跑出一支場內滿貫轟，相當罕見。

中職例行賽出現過一次場內滿貫砲，為2021年7月30日富邦悍將隊范國宸面對樂天桃猿隊王躍霖敲出，熱身賽則是史上首見。

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