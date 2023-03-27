中職／訂立球場檢測標準 終止「疫情隔離遞補名單」

中華職棒今天召開領隊會議，除了討論是否改採單一賽季外，也訂立球場檢測準則，同時調整規定，終止配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）設立的「疫情隔離遞補名單」。

中華職棒今天召開領隊會議，會中最主要討論是否改採單一賽季，會長蔡其昌表示，採上、下半季考量主要是球團營收，但站在讓台灣棒球發展更好立場上，6隊咬緊牙關，對採單一賽季都持正向態度，等與各隊總教練討論過後，會再次召開領隊會議確定是否實行，1至3年內就有可能改制。

今天領隊會議上也訂立中職球場檢測準則，球場檢測分3個方向，包括一軍球場、二軍球場和新建球場。蔡其昌表示，過去30多年來，中職球場檢測沒有一個統一標準，他也曾承諾在中職會長任內一定會把標準訂出來，今天確定領隊會議標準，只剩下極小部分需要再修改調整。

蔡其昌表示，未來新竹棒球場要打中職比賽，就會用這套新的球場審查標準，該檢查的東西要表格化，過去看球場可能只是帶著走一圈，現在把標準表格化，該檢查東西一一條列，針對過去不足地方就要面對、改革。此外，先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響設立的「疫情隔離遞補名單」終止。

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