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中職／採單一賽季6隊正向看待 有望1至3年內施行

中央社／ 台北27日電
中華職棒聯盟會長蔡其昌（中）。記者蘇志畬／攝影
中華職棒聯盟會長蔡其昌（中）。記者蘇志畬／攝影

中華職棒今天召開領隊會議，會長蔡其昌會後透露，中職球季討論改採單一賽季，站在為了棒球發展更好的立場，6隊球團都採正向態度，最快1至3年內就有機會施行。

中華職棒今年邁入第34年球季，過去僅在1998、1999年採取單一賽季，其餘球季都採上、下半季制。今天中職召開領隊會議，總計歷時約2個半小時，會後會長蔡其昌透露，會花費比較長的時間討論，主要是討論一些結構性的大問題，最主要的討論在中職球季是否會改為單一賽季。

蔡其昌表示，採單一賽季和上、下球季賽制有不同的考量，如果採單一賽季可能到球季後半段沒有季後賽機會的球隊，票房會受到很大的影響，如果是採上、下半季賽制，還有重新洗牌的機會。

蔡其昌表示，對職棒來說營收很重要，長期虧錢不是好事，但站在國家棒球發展更好的角度，採單一賽季也有好處，若真的確定沒有季後賽的機會，球團可以讓農場的球員到一軍磨練，不會永遠都派最強的那9名先發球員在場上，「這又是另外一個討論」。

對於中職改單一賽季的討論，蔡其昌透露，6個球團站在職棒的社會責任和對棒球運動發展的推動立場上，雖然咬緊牙關，但都抱持正向的態度看待，也希望帶起另一種看棒球的風潮，棒球不是只有輸贏，也可以看到球團的未來性。

蔡其昌表示，之後中職秘書長楊清瓏會與各隊總教練再次開會討論，因為單一賽季也可能影響選秀策略，還要考量職棒新軍台鋼雄鷹隊，等與總教練溝通過後，再次在領隊會議討論，如果確定要改採單一賽季，最快明年開始算1至3年內就會施行。

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