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中職／彭政閔23號引退商品上架 公仔神還原拎著球棒跑
「恰恰」彭政閔的23號背號，將於4月2日洲際棒球場正式引退，中信兄弟球團今天公布搖頭公仔販售資訊，還有限量的Q版樂高，限量發售已引起兄弟球迷擔心搶不到。
彭政閔穿著兄弟黃衫寫下傳奇生涯，成績、人氣並具，2019年正式卸下球員身份，轉任兄弟球團副領隊兼任農場主管，今年安排他的背號「23」正式引退，將於4月2日舉辦「Forever 23」主題日。
主題日賽前將於球場中進行「23號球衣高掛儀式」與「23燈箱」揭曉活動，球迷等待已久的「彭政閔等比樂高」也將揭開面紗，球團邀請球迷一起來洲際球場留下對23最美的回憶。
配合「Forever 23」主題日也推出彭政閔搖頭公仔，每隻公仔皆以手工塗裝呈現真實臉部表情，並完整還原彭政閔揮擊後拿著球棒的招牌跑壘動作，每隻2300元；另有售價2800元的搖頭公仔與迷你人偶組，7.5公分高的迷你樂高超可愛，將於3月28日上午11點到4月1日開放預購，預計7月中旬出貨。
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