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棒球／從投球失憶到站穩二壘防線 文大蔡鎮宇：我還有職棒夢

聯合新聞網／ 特約記者邱柏勳／報導
棄投從打的文化大學蔡鎮宇。 蔡鎮宇提供
棄投從打的文化大學蔡鎮宇。 蔡鎮宇提供

文化大學棒球隊二壘手蔡鎮宇，高中時期曾是強權鶯歌工商的王牌投手，不料大一因傷患上投球失憶症，決定棄投從打重新出發，反而成為文大本年度的奇兵，屢屢用球棒幫助球隊建功，期許進軍職棒做為自己最大夢想。

目前大三的蔡鎮宇談及患上投球失憶症時，坦言相當痛苦：「當時因為手受傷的關係，加上自己心急導致姿勢跑掉，雖一度有好轉跡象，可惜後續仍無法重拾身手，但經過沉澱後，自己仍不想放棄棒球，因此選擇棄投從打重新出發。」

回顧棄投從打的這段艱辛歷程，蔡鎮宇認為自己心情平穩不心急：「或許是知道得重新開始了，所以我都與自我對話，勉勵自己別心急，欲速則不達，做好每個基本的訓練，一步一腳印慢慢來。」

至於是否還想挑戰職棒或想重新站上投手丘，他表示目前會先努力訓練做好當下的事，但仍會往職棒的目標挑戰：「經過這三年的努力，很高興今年能順利開花結果，不管未來能否再度站上投手丘，或進軍職棒我都會全力以赴，因為我依然抱有職棒夢，但我想先完成大學學業，並在這段期間增進自己實力，同時學習第二專長未雨綢繆。」

文化大學 成大

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