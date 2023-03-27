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中職／福來喜總統府初體驗 讚台灣有女總統很棒

中央社／ 台北27日電
中信兄弟隊捕手福來喜。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
中信兄弟隊捕手福來喜。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

總統蔡英文今天在總統府接見2022年中華職業棒球大聯盟總冠軍中信兄弟隊，洋捕福來喜表示，國家有女總統很棒，小女孩成長過程會有目標，明白或許未來也能成為總統。

福來喜（Francisco Pena）曾為世界棒球經典賽（WBC）冠軍、多明尼加職棒聯盟及參加加勒比海大賽等，4度晉見母國多明尼加共和國總統，而首度踏入台灣的總統府，福來喜笑說，各國維安狀況差不多，很榮幸被台灣的總統接見，相信家人會以他為榮。

至於台灣是女總統，福來喜表示，「很棒」，為女性開了門，小女孩成長過程知道國家有女總統，會有目標，知道或許未來也能成為總統；他笑說，他有兒子、女兒，搞不好他們未來都有機會成為總統。

此外，曾是2013年WBC多明尼加奪冠班底的福來喜說，能代表國家打WBC是很大榮耀，對球員的意義不同。

多名兄弟球員是今年WBC中華代表隊成員，投手吳哲源更投出好表現，福來喜說：「他很棒，他也知道我很愛他」，希望吳哲源今年保持去年球季的很好表現。

吳哲源 中信兄弟 中職 經典賽

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