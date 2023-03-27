中職／賴清德「獅心」藏不住 蔡其昌要他以總統身分接見

中職冠軍隊前進總統府成為近年傳統，身為資深統一獅迷的副總統賴清德，近兩年接見中信兄弟隊都令他直呼尷尬，中職會長蔡其昌向他預告壞消息，明年恐怕仍無機會接見獅隊，希望他展望更遠的未來，「希望你可以用總統的身分接見統一獅。」

獅隊2020年奪冠，也曾在隔年2月前進總統府，賴清德卻在當天缺席，當時蔡其昌還爆起賴清德的料，「獅隊最大號的球迷就是我們副總統，他今天本來也要來，但太興奮要來和大家見面，早上腳扭傷。」那次錯過後，中職近兩年都由兄弟稱霸，賴清德只能收起「獅心」。

蔡其昌今天在致詞時也猛虧他，先是稱他是真正的球迷、對棒球超支持，隨即話鋒一轉，「剛剛賴副總統還沒到，我就知道他的心情一直很希望可以在這裡接見統一獅，但我剛剛問了一下林威助和劉志威，你明年應該還是沒機會，希望你可以用總統的身分接見統一獅。」

賴清德雖自承尷尬，仍為兄弟送上衷心恭喜，認為他們贏得實至名歸、令人敬佩，此次經典賽中華隊共6位兄弟球員入選，也可見到兄弟的雄厚實力。

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