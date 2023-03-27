中職／4訪總統府被喊「小可愛」 江坤宇愣一下

去年許願要常常進總統府，中信兄弟隊江坤宇說到做到，今天已是他人生第4度踏進總統府，還在活動上被點名「小可愛」，讓他當場一愣，直言有嚇到。

江坤宇在2016、2018年青棒時期都曾隨中華隊前進總統府，去年以冠軍兄弟的身分寫下3訪，當天在粉絲團貼文提到：「只要努力，希望以後都能常進總統府。」許願成真，兄弟二連霸，江坤宇今天已是近8年第4度踏進總統府。

總統蔡英文在致詞時歡迎兄弟再次以中職冠軍的身分來到總統府，講到「小可愛」時語氣停頓，「誰啊？」她接續說還以為大家聽到「小可愛」都會自己站起來，「年紀輕輕就站穩游擊，在經典賽攻守俱佳。」

江坤宇害羞說：「以為會叫名字，叫小可愛，有點嚇到，滿親近的啦！」再訪總統府顯得熟門熟路，他也說：「去年比較緊張一點，今年就好一點，希望明年也有機會來。」

去年以西裝打扮前進總統府，今年應總統之邀改穿球衣，江坤宇感受沒有不同，直率回應：「都喜歡，可以來這裡都喜歡。」

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