聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／初體驗總統府有借用廁所 平野惠一：我有繳稅
多數兄弟們已是至少第二度踏進總統府，難得的初體驗成員包括日籍教練平野惠一，身為日本代表的他直呼感動，下一秒又直白回應：「我有在台灣繳稅，應該可以來啦！剛剛也去借了總統府的廁所，很棒喔！」
兄弟去年完成二連霸，多數班底都與前一年一樣，僅少數成員是首度體驗，包括平野惠一、洋將福來喜、泰樂、外野手宋晟睿、林書逸等人。
平野惠一表示，在日本時，曾在小時候去過首相官邸參觀，一般人很難有這樣的體驗，可以在台灣以冠軍隊身分前進總統府，覺得很難得、很榮幸。被問到對總統蔡英文的印象，這題顯然太難，苦笑說：「印象喔？我不知道啦！」他表示，可以和總統這樣的人物見面，自己已經覺得很榮幸。
老闆辜仲諒長達20分鐘的致詞，擴及從底層扎根棒球文化，希望讓台灣棒球更加茁壯，也讓他感觸頗深，平野表示，「雖然我的力量微不足道，但希望可以為台灣多盡一份心力。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言