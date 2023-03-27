中職／初體驗總統府有借用廁所 平野惠一：我有繳稅

多數兄弟們已是至少第二度踏進總統府，難得的初體驗成員包括日籍教練平野惠一，身為日本代表的他直呼感動，下一秒又直白回應：「我有在台灣繳稅，應該可以來啦！剛剛也去借了總統府的廁所，很棒喔！」

兄弟去年完成二連霸，多數班底都與前一年一樣，僅少數成員是首度體驗，包括平野惠一、洋將福來喜、泰樂、外野手宋晟睿、林書逸等人。

平野惠一表示，在日本時，曾在小時候去過首相官邸參觀，一般人很難有這樣的體驗，可以在台灣以冠軍隊身分前進總統府，覺得很難得、很榮幸。被問到對總統蔡英文的印象，這題顯然太難，苦笑說：「印象喔？我不知道啦！」他表示，可以和總統這樣的人物見面，自己已經覺得很榮幸。

老闆辜仲諒長達20分鐘的致詞，擴及從底層扎根棒球文化，希望讓台灣棒球更加茁壯，也讓他感觸頗深，平野表示，「雖然我的力量微不足道，但希望可以為台灣多盡一份心力。」

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