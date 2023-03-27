中職／球迷有兩種… 辜仲諒讚台式應援讓全世界都羨慕

中信兄弟隊今天以中職冠軍身分前進總統府，中信慈善基金會董事長辜仲諒臉上有光，同時身兼中華民國棒協理事長的他，致詞中除了兄弟奪冠，更多著眼大局，也提到這次經典賽讓全世界看到台灣的啦啦隊文化，是各國學不來的台灣驕傲。

才剛落幕的經典賽，仍在台灣球迷心中留下遺憾，中職會長蔡其昌表示，雖然中華隊未能晉級，但這些遺憾是進步、成長的動力，他在比賽前間也花了幾天隨隊住在選手下榻飯店，「聽聽大家的心聲，看有什麼是我這個會長、行政院長可以幫忙的。」他說下來期望感動持續、遺憾減少，一起壯大台灣棒球。

蔡其昌也向辜仲諒喊話，他說要出現像大谷翔平那樣的選手，一定要從基層扎根，自己負責中職、辜仲諒負責基層這塊，共同努力，讓棒球更加壯大，不忘幽默說「辜理事長的經費多一點」。

辜仲諒也對這段發言感觸極深，「我會接兄弟象，是我對基層棒球的關心，棒球要強，不是只靠職棒，是從下面培養起。」

辜仲諒看經典賽感觸很多，「沒什麼好埋怨，不好就是檢討，檢討為什麼會輸，這次經典賽日本表現非常、非常優異，我並不意外。」

他看見日本為了這次賽事的長期、詳細規畫，「台灣棒球是我們的驕傲，把這樣得來不易、共同努力下來的榮耀持續下去，不只是經典賽、不只是12強，重要的是明天怎麼共同推動基層、偏鄉弱勢，給他們資源，給他們打棒球，台灣才會強。」

有趣的是，辜仲諒全長20分鐘的致詞，開場白先向總統蔡英文、副總統賴清德說明，「球迷有分兩個，一個來看棒球、一個來看她們（啦啦隊）辛苦表演。」也花了不小篇幅推崇啦啦隊的表現，「全世界一直在報導，我要和大家報告，這非常不容易，這是台灣文化，這是學不來的，尤其啦啦隊，再怎麼冷都要穿這樣，在場上表演，愛美不愛留鼻水，不管冷或熱都一樣努力。」他自豪說：「這是大家非常羨慕的，我們的氣氛比日本還要熱情。」

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