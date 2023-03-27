中職／賴清德喊話幫他加薪 吳哲源：希望啦！

中信兄弟隊連兩年前進總統府，吳哲源的存在感截然不同，今年相繼獲得總統蔡英文、副總總賴清德點名，賴清德甚至主動幫他爭取加薪，吳哲源一方面覺得很有壓力，但也坦言：「希望可以（加薪）啦！」

賴清德身為資深統一獅迷，連兩年尷尬出席接見中職冠軍的活動，他說：「雖然有點尷尬，但我是衷心恭喜，可以再次贏得總冠軍，兄弟精彩表現贏得最高光榮，實至名歸、令人敬佩。」

賴清德提到，兄弟在這次經典賽有6人入選中華隊，這就代表兄弟的實力，雖然中華隊止步分組賽，但精彩表現有目共睹，「我是覺得辜會長（辜仲諒）要給獎金，尤其是吳哲源應該要給予加薪。」

賴清德表示，看到吳哲源的表現真的嚇一跳，「對荷蘭那場真的很精彩，投那麼長都沒失分，荷蘭對你的球路一籌莫展，向你致敬，也為你爭取權益。」

吳哲源2021年在總冠軍賽並未登板，去年以先發輪值一員的身分參與，加上經典賽好投加持，他的名字屢在今天的活動上被提及，也讓他直言很有壓力。

連兩年來的感受，吳哲源認為大同小異，畢竟都是與團隊一起來，但存在感大大升級，他說：「也是因為經典賽的關係，表示自己的努力有被看見，很值得。」

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