中職／女孩出席名額很競爭 峮峮笑曝「資深的先來」

中信兄弟隊連兩年以中職冠軍隊身分前進總統府，去年並未帶Passion Sisters同行，今年女孩共享榮耀，有限的名額限制如何決定由誰出席？峮峮笑曝答案：「照年資」。

兄弟今天共有6名女孩前進總統府，對她們來說是新鮮的體驗，峮峮就說：「今年是我跳啦啦隊第8年，剛加入是誤打誤撞，沒想過有這個機會，還被總統講到，很意外、很開心。」女孩們成為活動上的嬌點，要求合照的熱絡程度不輸給選手。

峮峮透露，過去只有和其他隊女孩一起獲邀到國慶日表演，來過總統府廣場，但沒有機會進到裡面，這次大家都很期待，「但有名額限制，其他人都很想來、但沒辦法，希望明年有機會讓學妹也進來感受榮耀。」

被追問如何決定出席人員，她不好意思回應是照年資，「這是我們女孩第一次有機會進來，資深的先來。」

陳子豪的應援曲紅到海內外，峮峮也算幕後推手，今天在活動上也被總統蔡英文點名是世界名曲，峮峮對此表示，「我是覺得很榮幸，上禮拜還有看到球迷tag我，甲子園在播這首，藉由這個方式讓大家認識陳子豪、認識中信兄弟，沒想到，好像是歷史的一環。」

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