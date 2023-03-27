快訊

整組壞了了！他每天運動堅持20年 為何最後連走路都困難原因曝

大S討生活費…汪小菲提債務人異議之訴反擊 敗訴理由曝光

禁用TikTok國家再加一！法國公共服務部長：禁令立即生效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／女孩出席名額很競爭 峮峮笑曝「資深的先來」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊連兩年以中職冠軍隊身分前進總統府，去年並未帶Passion Sisters同行，今年女孩共享榮耀。記者陳宛晶／攝影
中信兄弟隊連兩年以中職冠軍隊身分前進總統府，去年並未帶Passion Sisters同行，今年女孩共享榮耀。記者陳宛晶／攝影

中信兄弟隊連兩年以中職冠軍隊身分前進總統府，去年並未帶Passion Sisters同行，今年女孩共享榮耀，有限的名額限制如何決定由誰出席？峮峮笑曝答案：「照年資」。

兄弟今天共有6名女孩前進總統府，對她們來說是新鮮的體驗，峮峮就說：「今年是我跳啦啦隊第8年，剛加入是誤打誤撞，沒想過有這個機會，還被總統講到，很意外、很開心。」女孩們成為活動上的嬌點，要求合照的熱絡程度不輸給選手。

峮峮透露，過去只有和其他隊女孩一起獲邀到國慶日表演，來過總統府廣場，但沒有機會進到裡面，這次大家都很期待，「但有名額限制，其他人都很想來、但沒辦法，希望明年有機會讓學妹也進來感受榮耀。」

被追問如何決定出席人員，她不好意思回應是照年資，「這是我們女孩第一次有機會進來，資深的先來。」

陳子豪的應援曲紅到海內外，峮峮也算幕後推手，今天在活動上也被總統蔡英文點名是世界名曲，峮峮對此表示，「我是覺得很榮幸，上禮拜還有看到球迷tag我，甲子園在播這首，藉由這個方式讓大家認識陳子豪、認識中信兄弟，沒想到，好像是歷史的一環。」

陳子豪 中信兄弟 甲子園 中職

延伸閱讀

中職／讚黃衫兄弟有氣勢 蔡英文點名3選手和世界名曲

中職／月薪百萬等級期待 江少慶和王維中的關鍵年

中職／陳子豪爆炸頭造型好炫！卻被詹子賢一直笑

中職／范國宸喊「整季宇宙邦」 曾子祐介紹「雄鷹蛋」

相關新聞

中職／賴清德喊話幫他加薪 吳哲源：希望啦！

中信兄弟隊連兩年前進總統府，吳哲源的存在感截然不同，今年相繼獲得總統蔡英文、副總總賴清德點名，賴清德甚至主動幫他爭取加薪...

中職／球迷有兩種… 辜仲諒讚台式應援讓全世界都羨慕

中信兄弟隊今天以中職冠軍身分前進總統府，中信慈善基金會董事長辜仲諒臉上有光，同時身兼中華民國棒協理事長的他，致詞中除了兄...

中職／女孩出席名額很競爭 峮峮笑曝「資深的先來」

中信兄弟隊連兩年以中職冠軍隊身分前進總統府，去年並未帶Passion Sisters同行，今年女孩共享榮耀，有限的名額限...

中職／讚黃衫兄弟有氣勢 蔡英文點名3選手和世界名曲

中信兄弟隊連續兩年前進總統府，總統蔡英文今天終於見到黃衫兄弟，直呼很有氣勢，點名印象最深的選手，包括王威晨、江坤宇、吳哲...

中職／健康迎接新球季 蘇智傑：大家都往好的方向前進

中職統一獅隊野手蘇智傑健康回歸，自評熱身賽狀況越來越好，也提到林益全加入打線後感覺也有帶來不同的刺激，熱身賽打出隊形，「...

中職／黃子鵬經典賽獲動力 偷爆料兒子「在看啦啦隊」

中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，樂天桃猿隊投手黃子鵬偷爆料3歲兒子「花米」進場應該都在看啦啦隊，對於經典賽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦