快訊

整組壞了了！他每天運動堅持20年 為何最後連走路都困難原因曝

大S討生活費…汪小菲提債務人異議之訴反擊 敗訴理由曝光

禁用TikTok國家再加一！法國公共服務部長：禁令立即生效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／讚黃衫兄弟有氣勢 蔡英文點名3選手和世界名曲

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊前進總統府，辜仲諒代表致贈總統蔡英文球衣。記者陳宛晶／攝影
中信兄弟隊前進總統府，辜仲諒代表致贈總統蔡英文球衣。記者陳宛晶／攝影

中信兄弟隊連續兩年前進總統府，總統蔡英文今天終於見到黃衫兄弟，直呼很有氣勢，點名印象最深的選手，包括王威晨、江坤宇、吳哲源，還有世界名曲、陳子豪的應援曲。

中職冠軍獲得總統接見源自2018年，當時由正值強盛之年的Lamigo桃猿隊連兩年前進總統府，2020年因疫情中斷，近兩季則是統一獅、中信兄弟隊相繼成為第2、3隊。兄弟去年完成連霸，連莊前進總統府的資格，不同於去年西裝筆挺，今年改著球衣與「小英」碰面。

蔡英文在致詞時歡迎兄弟再次以中職冠軍的身分來到總統府，「這次穿上黃色戰袍，真的很有氣勢。」她提到兄弟以4連勝、破紀錄跨季8連勝再次拋下彩帶，得力於完整訓練園區、堅強教練團隊，「連續兩年冠軍靠的是實力。」

蔡英文點名令她印象深刻的球員，包括去年就許願要再來總統府的隊長王威晨，「還有『小可愛』⋯誰啊？」她接續說還以為大家聽到「小可愛」都會自己站起來，「年紀輕輕就站穩游擊，在經典賽攻守俱佳。」也提到去年球季及今年經典賽都表現精湛的吳哲源。

此外，蔡英文也提及台式應援紅到國外，「世界名曲炸裂陳子豪，就是出自中信兄弟。」不僅場上球員，還有一群人在為台灣棒球努力。她期許，「新球季就要開始，希望球迷可以維持經典賽的熱情，進場為中職加油。」

兄弟教頭林威助表示，今年兄弟有機會再次來到總統府，要感謝團隊一心，堅守在自己崗位上，才能戰勝強敵和疫情，「一直以來，兄弟嚴格要求防疫，但隱形敵人無孔不入，中信兄弟齊心克服困境，化危機為轉機，每一位堅守崗位的人都是連霸關鍵。」

中信兄弟 中職 經典賽 蔡英文

延伸閱讀

蔡總統：安倍倡議印太構想 已成民主陣營戰略目標

影／蔡英文執政與9國家斷交 朱立倫批喪失中華民國的尊嚴

安倍晉三影像展 蔡英文總統：感念對台灣支持

影／台灣「行人地獄」？民眾黨團指蔡英文政府不重視改善交通安全

相關新聞

中職／賴清德喊話幫他加薪 吳哲源：希望啦！

中信兄弟隊連兩年前進總統府，吳哲源的存在感截然不同，今年相繼獲得總統蔡英文、副總總賴清德點名，賴清德甚至主動幫他爭取加薪...

中職／女孩出席名額很競爭 峮峮笑曝「資深的先來」

中信兄弟隊連兩年以中職冠軍隊身分前進總統府，去年並未帶Passion Sisters同行，今年女孩共享榮耀，有限的名額限...

中職／讚黃衫兄弟有氣勢 蔡英文點名3選手和世界名曲

中信兄弟隊連續兩年前進總統府，總統蔡英文今天終於見到黃衫兄弟，直呼很有氣勢，點名印象最深的選手，包括王威晨、江坤宇、吳哲...

中職／健康迎接新球季 蘇智傑：大家都往好的方向前進

中職統一獅隊野手蘇智傑健康回歸，自評熱身賽狀況越來越好，也提到林益全加入打線後感覺也有帶來不同的刺激，熱身賽打出隊形，「...

中職／黃子鵬經典賽獲動力 偷爆料兒子「在看啦啦隊」

中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，樂天桃猿隊投手黃子鵬偷爆料3歲兒子「花米」進場應該都在看啦啦隊，對於經典賽...

中職／曾子祐感受實力差距 台鋼7連敗震撼教育有收穫

台鋼雄鷹官辦熱身賽至今7連敗，領隊劉東洋沒有太過擔心，他也引述總教練洪一中所言，勝負並非現階段目的，重點是讓選手面對一軍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦