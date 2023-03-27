中職／讚黃衫兄弟有氣勢 蔡英文點名3選手和世界名曲

中信兄弟隊連續兩年前進總統府，總統蔡英文今天終於見到黃衫兄弟，直呼很有氣勢，點名印象最深的選手，包括王威晨、江坤宇、吳哲源，還有世界名曲、陳子豪的應援曲。

中職冠軍獲得總統接見源自2018年，當時由正值強盛之年的Lamigo桃猿隊連兩年前進總統府，2020年因疫情中斷，近兩季則是統一獅、中信兄弟隊相繼成為第2、3隊。兄弟去年完成連霸，連莊前進總統府的資格，不同於去年西裝筆挺，今年改著球衣與「小英」碰面。

蔡英文在致詞時歡迎兄弟再次以中職冠軍的身分來到總統府，「這次穿上黃色戰袍，真的很有氣勢。」她提到兄弟以4連勝、破紀錄跨季8連勝再次拋下彩帶，得力於完整訓練園區、堅強教練團隊，「連續兩年冠軍靠的是實力。」

蔡英文點名令她印象深刻的球員，包括去年就許願要再來總統府的隊長王威晨，「還有『小可愛』⋯誰啊？」她接續說還以為大家聽到「小可愛」都會自己站起來，「年紀輕輕就站穩游擊，在經典賽攻守俱佳。」也提到去年球季及今年經典賽都表現精湛的吳哲源。

此外，蔡英文也提及台式應援紅到國外，「世界名曲炸裂陳子豪，就是出自中信兄弟。」不僅場上球員，還有一群人在為台灣棒球努力。她期許，「新球季就要開始，希望球迷可以維持經典賽的熱情，進場為中職加油。」

兄弟教頭林威助表示，今年兄弟有機會再次來到總統府，要感謝團隊一心，堅守在自己崗位上，才能戰勝強敵和疫情，「一直以來，兄弟嚴格要求防疫，但隱形敵人無孔不入，中信兄弟齊心克服困境，化危機為轉機，每一位堅守崗位的人都是連霸關鍵。」

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