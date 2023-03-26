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中職／黃子鵬經典賽獲動力 偷爆料兒子「在看啦啦隊」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，樂天桃猿黃子鵬。記者蘇志畬／攝影
中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，樂天桃猿黃子鵬。記者蘇志畬／攝影

中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，樂天桃猿隊投手黃子鵬偷爆料3歲兒子「花米」進場應該都在看啦啦隊，對於經典賽感受到自己的進步，也督促自己「要更努力」。

黃子鵬在2019年世界棒球12強賽1球未投，只能在最後一天離場前默默踩了一下投手丘，到今年經典賽變身對荷蘭先發投手，這次投了56球，投2.2局被敲出2支安打、掉2分，黃子鵬表示：「這是一種進步，表現雖然不到預期，但代表自己要更努力。」

這次經典賽，黃子鵬感受到聯盟後勤提供的高規格待遇，背後是許多人的努力，「他們真的很辛苦，我也珍惜這樣的機會，會持續以此為目標。」包括明年12強在內的一級賽事，黃子鵬都想出征，「但還是要把自己調整好，才有機會被教練團挑選。」

結束經典賽後，黃子鵬原本預計昨天要登板先發，不料因雨推遲到明天登板，他表示，一段時間沒有投球，「會持續尋找與打者對決的感覺。」今年的目標，黃子鵬希望能吃下更多局數，為球隊貢獻，「幫樂天球團拿下第一座總冠軍」。

開季宣傳活動辦在兒童樂園，黃子鵬透露自己常帶兒子來玩，兒子也常進球場，「但不知道是看我，還是看啦啦隊。」不確定的原因是，「回去看到他都睡死了。」

黃子鵬 經典賽 樂天桃猿

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