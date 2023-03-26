中職／曾子祐感受實力差距 台鋼7連敗震撼教育有收穫

台鋼雄鷹官辦熱身賽至今7連敗，領隊劉東洋沒有太過擔心，他也引述總教練洪一中所言，勝負並非現階段目的，重點是讓選手面對一軍等級對手，從中發現補強方向，目前看來，今年擴編、季中選秀要瞄準砲手。

劉東洋認為，球隊接受「震撼教育」是本來就有的預期，主要是觀察比賽內容，有幾場過程有咬住、選手展現出企圖心，都值得肯定，主要是打擊方面還需要強化，目前面對一軍等級的投手、洋投，還是有落差。

台鋼狀元曾子祐在熱身賽表現不算理想，23打數3安打、1分打點、5次三振，他表示，透過官辦熱身賽知道自己要努力的地方，「跟一軍實力還是有落差，擊球率需要提升，三振數偏多，要先打到球，安打才會跟著出來，打擊率也會比較好看。」

現有投手中，劉東洋指出，陳柏清、黃紹睿、伍祐城都是教練團評估明年可放在一軍的人選；也因此今年台鋼補強會從打者著手，劉東洋透露，欠缺的長打型打者還有後段勝利組投手，都會透過季中、擴編兩次選秀來著手補強。

台鋼將在4月4日進行隊史二軍第1戰，4月7日則是二軍澄清湖主場首戰，劉東洋表示，首戰對球隊有歷史性意義，不過活動重點會放在主場首戰，而從開始以澄清湖球場作為根據地後，「看到越來越多球迷戴著我們的帽子、穿著球衣，感受到球迷的支持。」

為了迎接台鋼明年加入一軍，澄清湖球場預計今年6月底之後開始整修，由於帶有「重生」意味，劉東洋也透露，屆時會安排相關的紀念活動。

udn討論區