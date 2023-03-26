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盲棒／曾文誠口中真正的經典賽 高市雄霸奪出口盃冠軍

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
夜魔俠隊如其名，球員均能聽聲辨位。圖／身障棒協提供
夜魔俠隊如其名，球員均能聽聲辨位。圖／身障棒協提供

影／身障棒協提供

由社團法人中華民國身障棒壘球協會主辦的2023年第三屆「出口盃盲人棒球賽」，今天在新北市樹林區鹿角溪身障棒壘球場開打，參賽隊伍維持4隊，來自全台各地的盲棒好手齊聚一堂，最終由高雄市雄霸盲人隊以13：2擊退夜魔俠盲人隊，獲得冠軍。

新北市政府社會局副局長許秀能、新北市議員洪佳君和前跆拳道國手、中華帕拉林匹克總會秘書長宋玉麒出席開幕典禮，資深球評曾文誠的致詞更是感動全場，他說：「不管什麼天氣、環境，棒球永遠是公平的，盲棒選手臉上的笑容都跟張育成一樣燦爛。對我來說，這裡是真正的經典賽。」

本屆參賽4隊包括閃電盲棒、雄霸盲棒、夜魔俠盲棒，以及新成立的戰神盲棒隊，這支新軍是台灣唯一身障棒球隊，身障球員詹銘鴻、潘瑋杰兩位明眼人還矇起眼睛出場挑戰，直呼刺激。

「原本目標是上壘，只碰了兩個界外有點可惜。」潘瑋杰笑說，「平常我們都是用視覺，要突然把聽覺放大實在很困難，很佩服他們都能聽聲辨位。」

潘瑋杰是主辦單位身障棒協理事長，他表示，成立戰神盲棒隊是新的突破，讓更多盲人朋友加入體驗，「今年還有像賴ki這樣的年輕世代參與，透過新媒體的力量，讓大眾知道我們的理念，跟視障朋友的力量，只要一點點你我的幫助，他們可以散發出不一樣的光芒。」

閃電莊詠安今天屢屢上演美技，包括一次關鍵守備後擺出帥氣的「超級英雄落地」姿勢，助隊8：6力克戰神拿下季軍。三屆元老的他，因視網膜腫瘤導致天生全盲，不過跟家人討論後選擇就讀一般學校，希望正常讀書、升學，跟明眼人無異。

原本就喜歡「看」棒球的莊詠安，偶像是中信兄弟隊退役球星「恰恰」彭政閔，「佩服他的經歷，更欣賞他的態度，我在打球時感覺跟他、以及跟所有正常人能做一樣的事，覺得很開心。」

若有朝一日能與偶像見面，希望做什麼？他笑說：「應該會很緊張吧，握個手、簽個名就好了。」

盲人棒球源自於1976年，英文名為「Beepball」，因球會發出聲響讓選手判斷位置，球、壘包均會發出聲響，打者成功擊球後，控壘員會隨機開啟一壘或三壘（盲棒只有兩個壘包）的蜂鳴器，擊球跑壘員需朝該壘包奔跑，在防守球員完成接球動作之前上壘即得1分，最終分數多的球隊獲勝。

結束出口盃盲棒後，身障棒協今年還有一件大事，9月將前往日本，參加暌違5年的世界盃身障棒球賽，預計4月23日開訓，為台灣的身心障礙人士在國際發聲。

考量視障朋友仍有視力差異，球員仍須戴上眼罩以示公平。圖／身障棒協提供
考量視障朋友仍有視力差異，球員仍須戴上眼罩以示公平。圖／身障棒協提供
盲棒是野手與擊球跑壘員的競速。圖／身障棒協提供
盲棒是野手與擊球跑壘員的競速。圖／身障棒協提供

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