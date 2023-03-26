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中職／樂天桃猿4/2開幕新陣容出列 張善政號召10號隊友力挺

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
職棒樂天桃猿4月2日開幕戰，桃園市長張善政（中）授旗與球員、Rakuten Girls一起加油。記者曾增勳／攝影
職棒樂天桃猿4月2日開幕戰，桃園市長張善政（中）授旗與球員、Rakuten Girls一起加油。記者曾增勳／攝影

世界棒球經典賽熱潮落幕，中華職棒34年賽季即將開打，樂天桃猿READY PARTY 今天下午開辦，市長張善政授旗、表示，中華職棒開幕戰4月1日在台中開打，2日是樂天桃猿主場開幕戰，他號召市民朋友化身「10號隊友」進場力挺，期許樂天桃猿再創佳績、奪得今年總冠軍。

樂天桃猿READY PARTY在桃園A19環球購物中心前廣場舉辦，Rakuten Girls啦啦隊熱舞，READY PARTY現場介紹新賽季球隊陣容及Rakuten Girls啦啦隊及全新加油歌、賽季期間主題趴，大批球迷到場拍照相挺，隊員講出今年心中目標，張善政向領隊浦韋青及隊長林泓育授旗，參加經典賽的樂天隊員陳禹勳、陳冠宇、黃子鵬及林立、成晉、陳晨威，獲在場球迷熱烈歡呼，球員期許新球季幫助球隊拿下總冠軍。

張善政說，前一陣子世界棒球經典賽（WBC）開打，把每個人心中沉睡已久的棒球熱情再度燃燒起來，職棒開幕戰4月1日在台中開打，樂天桃猿2日主場開幕戰，他號召市民朋友化身10號隊友進場加油力挺，期勉樂天桃猿隊奪得今年總冠軍。

浦韋青表示，樂天桃猿隊今年做很多準備，右外野大螢幕正在更新，未來左外野改建，希望把棒球最好、最棒的元素呈現在所有市民面前，希望今年能幫桃園市再拿下一座總冠軍。

市府體育局表示，樂天桃猿去年職棒賽季以全年龍頭戰績挺進總冠軍賽，最終獲亞軍，今年賽季4月2日開幕戰由「台灣代駕」冠名舉辦，上半季規畫黑色情人節、桃園市循環永續趴、上班族趴、寵物趴、動紫趴、響樂趴及台韓跨海應援辣年糕趴等豐富主題趴，邀請市民化身10號隊友相挺，跟著Rakuten Girls一起加入應援加油。

職棒樂天桃猿4月2日開幕戰，桃園市長張善政（前左二）向隊浦韋青（前左一）及隊長林泓育（前右二）授旗。記者曾增勳／攝影
職棒樂天桃猿4月2日開幕戰，桃園市長張善政（前左二）向隊浦韋青（前左一）及隊長林泓育（前右二）授旗。記者曾增勳／攝影
職棒樂天桃猿4月2日開幕戰，桃園市長張善政授旗，隊長林泓育（右前）揮旗發願拿下今年總冠軍。記者曾增勳／攝影
職棒樂天桃猿4月2日開幕戰，桃園市長張善政授旗，隊長林泓育（右前）揮旗發願拿下今年總冠軍。記者曾增勳／攝影

樂天桃猿 棒球 經典賽

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