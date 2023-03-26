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謝國城盃少棒／桃市奪隊史第9冠 前進南韓參加威廉波特亞太賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
桃園市奪得謝國城盃冠軍，隊史第9度封王。圖／台灣世界少棒聯盟提供
桃園市奪得謝國城盃冠軍，隊史第9度封王。圖／台灣世界少棒聯盟提供

112年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今天落幕，桃園市（龜山國小）在冠軍戰以9：0擊敗南投縣（新街國小），奪得隊史第9座冠軍，將代表我國前往南韓參加威廉波特亞太區資格賽。

冠軍戰前3局形成投手戰，桃市范宸竣最快球速124公里，投縣金祥恩也有以123公里，他在3局上揮出右外野邊線飛球，遭美技沒收還形成雙殺打，結束該局攻勢，桃市3局下突破金祥恩封鎖，保送、守備失誤加上安打，打了9人次攻下5分奠定勝基。

范宸竣投5局未被安打，出現3次保送，狂飆13次三振，葉青翰第6局登板，投出3上3下，兩人合力完成無安打比賽。

金祥恩4局上再失4分，合計投3.2局被揮出4支安打、5次保送，投出5次三振，失9分（6分自責）吞敗。

桃市總教練李政達表示，兩隊先發投手勢均力敵，第3局採取短打戰術，造成對方守備失誤，也讓金祥恩開始不穩定，換來5分大局；范宸竣這次跟上投手群的好表現，攜手幫助球隊奪冠，「獲勝主因是投手戰力非常整齊，總共8名投手，打了5場只有一場失兩分，其他4場都沒有，代表他們蠻穩定。」

范宸竣今天飆出個人生涯最速紀錄，自認相當滿意，比之前最快117公里增進不少，希望能在畢業前站上125公里，「給自己95分，因為打擊沒打好，太想出力。」

投縣總教練紀俊麟坦承打線受到范宸竣壓制，「他的速度和控球都在水準之上，球員一時之間反應不過來。」他認為守備瑕疵也是子弟兵必須再修正之處，「基本能力有了，想要登頂就要具備抗壓性，最後都差在小細節。」

另外，台中市（大仁國小）投手郭宇恩5.1局失3分，在季軍戰以6：3擊敗台北市（福林國小）。

中市隊史最佳紀錄是1999年亞軍，前一次拿到季軍則是2008年，總教練劉睿成認為這批球員達成目標，「他們之前都沒有打到4強，剛剛休息時有跟他們講，都打到這裡了，要拿個獎盃回去。」

今年謝國城盃少棒賽事圓滿落幕，謝國城棒球文教基金會、台東縣政府和台灣世界少棒聯盟4月繼續在舉行青少棒賽，選拔參加世界少棒聯盟亞太區次青少棒錦標賽的隊伍。

團體獎

第一名：桃園市

第二名：南投縣

第三名：台中市

第四名：台北市

第五名：新竹市2勝2敗（總得分率1.286）

第六名：新竹縣3勝2敗（總得分率0.815）

第七名：彰化縣2勝2敗（總得分率1.313）

第八名：台東縣1勝2敗（總得分率0.353）

個人獎

打擊獎：桃園市吳昀熹5成83

打點獎：桃園市吳昀熹11分

全壘打獎：桃園市吳昀熹6支

投手獎：桃園市范宸竣 防禦率0

最有價值球員：桃園市范宸竣

教練獎：李政達

桃園市囊括所有個人獎項。圖／台灣世界少棒聯盟提供
桃園市囊括所有個人獎項。圖／台灣世界少棒聯盟提供
南投縣先發投手金祥恩。圖／台灣世界少棒聯盟提供
南投縣先發投手金祥恩。圖／台灣世界少棒聯盟提供
桃園市先發投手范宸竣。圖／台灣世界少棒聯盟提供
桃園市先發投手范宸竣。圖／台灣世界少棒聯盟提供

威廉波特 青少棒錦標賽

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