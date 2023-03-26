中職／陳子豪爆炸頭造型好炫！卻被詹子賢一直笑

中信兄弟隊陳子豪頂著爆炸頭造型出席中職開季宣傳活動，非常吸睛，砸了5000元重金變髮迎接新球季，卻被隊友詹子賢虧：「好像河馬。」

陳子豪因身體不適婉拒參加經典賽，不過春訓至今調整得不錯，距離新球季也只剩不到1周時間，他說：「恢復得差不多了，比賽都很正常。」

由於許基宏受傷，兄弟今年開放多人競爭一壘位置，就連陳子豪也在教練建議下，從春訓就開始加練一壘守備，他笑說：「我的一壘是順便練，外野也是順便練，重點是要繳出應有的打擊，守備是多一個位置，多一個機會。」

原本外野手張志豪今年也加入一壘競爭，陳子豪直言，守備功力上自己還追不上學長，「他是專心在一壘，我偶爾練而已，看有沒有機會替補上場。」

陳子豪從春訓就開始換了新髮型，不過這次出席記者會仍吸引不少球迷關注，他透露是一時心血來潮改變造型，不過隊友們沒有太大興趣，「因為要花5個小時，他們說太浪費時間。」甚至還被詹子賢笑好久，「他說我脖子後面看起來跟河馬一樣。」

udn討論區