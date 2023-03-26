快訊

BLACKPINK高雄嗑鍋畫面曝光 包場要價36萬元

小野柳發現男屍倒臥礁岩下 身旁疑有「不明女性衣物」

太太回復國民黨籍 鍾東錦：現在我是國民黨的親友

中職／范國宸喊「整季宇宙邦」 曾子祐介紹「雄鷹蛋」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，富邦悍將隊長范國宸（中）。記者蘇志畬／攝影
中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，富邦悍將隊長范國宸（中）。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊長范國宸今日出席中職開季宣傳活動，大方面對自己球隊的「梗」，許下心願要幫助球隊拿下總冠軍「以我們今年狀況，會是整季宇宙邦」。

過去悍將年年球員陣容都很堅強，然而進入賽季表現不如外界預期，被冠上「季前宇宙邦」稱號，范國宸表示：「「今年春訓熱身賽有看到好的變化，也打出不錯內容，希望能夠帶領球隊拿下年度總冠軍。」

開季宣傳活動上，范國宸為球隊喊出「整季宇宙邦」的目標，也呼籲球迷「4月3日來新莊主場，我們會有宇宙人來幫我們宇宙邦加油」。

這次開季活動在台北兒童新樂園舉行，范國宸特別為了太太與小孩，向場地方呼喊：「可不可以給我終身免費入園的票？」結果一旁同樣有小孩的中信兄弟陳子豪、樂天桃猿黃子鵬、統一獅蘇智傑也喊「+1」，逗樂現場球迷。

味全龍隊陳冠偉還沒有小孩，不過記得小時候常跟賴智垣一起傳接球，如今兩人都成為職棒球員，也是繼承父親的衣缽。

台鋼雄鷹曾子祐則還年輕，球隊今年也才要從二軍出發，相較其他球隊都有吉祥物，台鋼的圖案則是一顆長了翅膀的「雄鷹蛋」，曾子祐表示：「我們是新球隊，會慢慢孵化、成長，今年目標拿下二軍總冠軍。」

中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，台鋼雄鷹曾子祐。記者蘇志畬／攝影
中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，台鋼雄鷹曾子祐。記者蘇志畬／攝影

范國宸 台鋼雄鷹 曾子祐

延伸閱讀

中職／還以為他很內向…范國宸看到江坤宇的反差魅力

中職／羅力真的要回來！5月底返悍將參與主題日

經典賽／代打敲回勝利打點 范國宸笑稱：運氣不錯

經典賽／江少慶40球4局好投 中華隊首度面臨落後逆轉勝

相關新聞

中職／接棒承辦明年12強？蔡其昌：審慎評估

中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，立法院副院長、聯盟會長蔡其昌除了呼籲球迷多進場看球外，也提及今年還有亞冠賽...

中職／熱身賽場均人數躍進 蔡其昌看好經典賽效應

中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，大小球迷齊聚氣氛熱烈，喊出「躍進」作為年度口號，票房也有望躍進，聯盟會長蔡...

中職／范國宸喊「整季宇宙邦」 曾子祐介紹「雄鷹蛋」

富邦悍將隊長范國宸今日出席中職開季宣傳活動，大方面對自己球隊的「梗」，許下心願要幫助球隊拿下總冠軍「以我們今年狀況，會是...

中職／龍隊逆轉澆熄止敗希望 台鋼繼續繳學費

中華職棒官辦熱身賽今晚的台鋼雄鷹與味全龍隊之戰，兩隊在澄清湖球場失誤連連、互送大禮，龍隊雖出現4次失誤，但把握住單局3分...

中職／曾峻岳砸鍋遭胡金龍敲再見安 悍將5連勝斷了

富邦悍將隊少年火球男曾峻岳9局下把關1分領先砸鍋，陳傑憲敲出追平安打，胡金龍再於滿壘時補上再見安打，統一獅隊以4：3終結...

中職／雨神攪局…兄弟挑戰7連勝 等下周強碰悍將

中華職棒熱身賽今天在洲際棒球場的中信兄弟與樂天桃猿隊之戰，因現場雨勢，1局上都沒打完就宣告取消，兄弟要挑戰7連勝得等到2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦