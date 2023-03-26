中職／范國宸喊「整季宇宙邦」 曾子祐介紹「雄鷹蛋」

富邦悍將隊長范國宸今日出席中職開季宣傳活動，大方面對自己球隊的「梗」，許下心願要幫助球隊拿下總冠軍「以我們今年狀況，會是整季宇宙邦」。

過去悍將年年球員陣容都很堅強，然而進入賽季表現不如外界預期，被冠上「季前宇宙邦」稱號，范國宸表示：「「今年春訓熱身賽有看到好的變化，也打出不錯內容，希望能夠帶領球隊拿下年度總冠軍。」

開季宣傳活動上，范國宸為球隊喊出「整季宇宙邦」的目標，也呼籲球迷「4月3日來新莊主場，我們會有宇宙人來幫我們宇宙邦加油」。

這次開季活動在台北兒童新樂園舉行，范國宸特別為了太太與小孩，向場地方呼喊：「可不可以給我終身免費入園的票？」結果一旁同樣有小孩的中信兄弟陳子豪、樂天桃猿黃子鵬、統一獅蘇智傑也喊「+1」，逗樂現場球迷。

味全龍隊陳冠偉還沒有小孩，不過記得小時候常跟賴智垣一起傳接球，如今兩人都成為職棒球員，也是繼承父親的衣缽。

台鋼雄鷹曾子祐則還年輕，球隊今年也才要從二軍出發，相較其他球隊都有吉祥物，台鋼的圖案則是一顆長了翅膀的「雄鷹蛋」，曾子祐表示：「我們是新球隊，會慢慢孵化、成長，今年目標拿下二軍總冠軍。」 中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，台鋼雄鷹曾子祐。記者蘇志畬／攝影

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