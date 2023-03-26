聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／熱身賽場均人數躍進 蔡其昌看好經典賽效應
中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，大小球迷齊聚氣氛熱烈，喊出「躍進」作為年度口號，票房也有望躍進，聯盟會長蔡其昌透露內部評估「今年進場人數可以成長10到15%」。
2013年世界棒球經典賽後加上「曼尼旋風」，中華職棒在該年球季票房開出漂亮成績單，場均6079人是近30年最高，今年中華隊也在2023經典賽打出感動戰役，在球迷間掀起討論。
「我感受，經典賽的餘溫尚在。」蔡其昌表示，現在遇到不少球迷都以敬禮打招呼，「很多老球迷開始討論，聊經典賽的遺憾，還有年輕球員的厲害。」
蔡其昌透露，從熱身賽目前進場來看，有成長趨勢，內部預估今年球季人數有望成長，「社會氛圍上有這樣的感覺，也希望4月1日開始，球迷多多進場，一起讓棒球更好。」
中職今年熱身賽目前打了21場，扣掉1場因雨取消，累積進場人數23747人、場均1187人，去年熱身賽20場則是23433人、場均1171人，數字上確實有成長，也比2019年疫情前熱身賽的場均1012人要多；至於2013年的熱身賽場均進場人數則是1141人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言