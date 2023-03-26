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中職／熱身賽場均人數躍進 蔡其昌看好經典賽效應

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，公布年度口號「躍進」，立法院副院長、聯盟會長蔡其昌（中）呼籲球迷多進場看球。記者蘇志畬／攝影
中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，公布年度口號「躍進」，立法院副院長、聯盟會長蔡其昌（中）呼籲球迷多進場看球。記者蘇志畬／攝影

中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，大小球迷齊聚氣氛熱烈，喊出「躍進」作為年度口號，票房也有望躍進，聯盟會長蔡其昌透露內部評估「今年進場人數可以成長10到15%」。

2013年世界棒球經典賽後加上「曼尼旋風」，中華職棒在該年球季票房開出漂亮成績單，場均6079人是近30年最高，今年中華隊也在2023經典賽打出感動戰役，在球迷間掀起討論。

「我感受，經典賽的餘溫尚在。」蔡其昌表示，現在遇到不少球迷都以敬禮打招呼，「很多老球迷開始討論，聊經典賽的遺憾，還有年輕球員的厲害。」

蔡其昌透露，從熱身賽目前進場來看，有成長趨勢，內部預估今年球季人數有望成長，「社會氛圍上有這樣的感覺，也希望4月1日開始，球迷多多進場，一起讓棒球更好。」

中職今年熱身賽目前打了21場，扣掉1場因雨取消，累積進場人數23747人、場均1187人，去年熱身賽20場則是23433人、場均1171人，數字上確實有成長，也比2019年疫情前熱身賽的場均1012人要多；至於2013年的熱身賽場均進場人數則是1141人。

經典賽 棒球 中華職棒

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