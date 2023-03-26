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中職／接棒承辦明年12強？蔡其昌：審慎評估

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，立法院副院長、聯盟會長蔡其昌呼籲球迷多進場看球。記者蘇志畬／攝影
中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，立法院副院長、聯盟會長蔡其昌呼籲球迷多進場看球。記者蘇志畬／攝影

中華職棒今天在台北兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，立法院副院長、聯盟會長蔡其昌除了呼籲球迷多進場看球外，也提及今年還有亞冠賽、冬季聯盟值得期待，至於明年冬天的12強賽中職是否會爭取承辦賽事？蔡其昌表示：「會審慎評估。」

今年中華隊經典賽打出感動賽事，最後雖然未能晉級，但已經贏得球迷的心，放眼預計明年季後舉行的世界棒球12強賽，蔡其昌表示：「會以經典賽一樣的標準，去投入組訓。」

由於經典賽本次在台灣舉辦，承辦單位悍創在賽程安排上引起不少討論，中華職棒是否有接下12強賽事承辦的想法？蔡其昌表示：「有聽到球迷在討論，不過權利金等都還不明朗，現階段還是盡力準備組訓，是否舉辦會審慎評估。」

蔡其昌也表示，這次經典賽協助中華隊的後勤、備戰，聯盟已經全力以赴，如果要以同樣規格準備12強，要評估聯盟是否有足夠的能量承辦賽事。

蔡其昌日前已經向體育署表達一級賽國家隊培訓計畫的想法，主要是持續觀察旅外球員、提升情蒐對手的掌握程度，並擬出「預備球員」大名單，培養球員默契，蔡其昌表示，目前想法都保持開放，提供體育署參考而已，希望能夠廣納外界意見。

若要提前培訓，是否需要提前決定總教練？蔡其昌表示，目前想法是以預備教練團的概念，「畢竟還有大概2年時間，可能都還有變動，不會像日本那樣聘請專任總教練，畢竟環境、條件還是不同。」

經典賽 體育署 中華隊

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