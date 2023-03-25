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中職／龍隊逆轉澆熄止敗希望 台鋼繼續繳學費

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊劉基鴻。圖／聯合報系資料照
味全龍隊劉基鴻。圖／聯合報系資料照

中華職棒官辦熱身賽今晚的台鋼雄鷹與味全龍隊之戰，兩隊在澄清湖球場失誤連連、互送大禮，龍隊雖出現4次失誤，但把握住單局3分攻勢逆轉，最終以5：4拿下勝利，台鋼吞下7連敗繼續繳學費。

這場比賽台鋼先掉分，2局上林智勝敲出二壘打後靠推進上三壘，2出局後又出現保送，不過此時曾陶鎔敲出的內野滾地球，因三壘手黃劼希傳一壘失誤，讓龍隊先馳得點。

3局下卻換龍隊內野守備出狀況，一壘有人時，台鋼曾子祐敲出三壘方向滾地球，劉基鴻漏接而攻占一、二壘，接著曾宸佐觸擊推進，2出局後二、三壘有人，紀慶然敲出的滾地球出現不規則彈跳，龍隊一壘手林智勝被打中手掌而漏球，也是失誤，讓台鋼追平比數，林智勝也因傷退場。

4局下台鋼則是靠著吳明鴻、葉保弟、曾子祐扎扎實實連續三支一壘安打，從龍隊先發投手郭郁政手中攻下1分，超前比數，台鋼燃起止敗希望。

不過龍隊澆熄希望火苗，先在6局上由劉基鴻的高飛犧牲打追平比數，8局上台鋼投手王梓安又壓不住陣腳，1出局後因為兩次保送、1支安打形成滿壘，劉基鴻敲出的內野滾地球，造成曾子祐失誤，讓龍隊添得2分，劉時豪高飛犧牲打補上1分打點。

台鋼雖然在8局下靠著3支安打、1次四壞保送以及滾地推進，灌進2分，但攻勢因雙殺告終，追平分回不來；9局下的攻勢也因三振、雙殺瓦解，仍以1分差吞敗。

龍隊因林智勝提前傷退而遞補上場的瑪仕革斯．俄霸律尼，單場敲出2安都是二壘打，也讓劉基鴻有機會雖然沒安打，但靠犧牲打、推進，打回2分打點。

台鋼先發投手陳柏清表現亮眼，先發6局被敲5支安打，丟掉2分只有1分責失，另有5次三振；陳柏清前陣子才在經典賽官辦熱身賽打響名號，3月6日對大聯盟好手如林的荷蘭隊，先發4局僅失2分、3次三振。

台鋼雄鷹 林智勝

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